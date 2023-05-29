VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tị trở nên cực kì nóng nảy. Bạn dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc mọi người xung quanh, khiến bầu không khí tập thể trở nên căng thẳng. Hãy tỉnh táo để nhận ra rằng nóng giận chẳng có tác dụng gì trong giải quyết công việc, thậm chí chỉ khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc mà thôi. Bạn nên thử lắng nghe ý kiến của người khác, biết đâu đối phương có cách làm tối ưu hơn bạn?

Thủy khắc Hỏa, người độc thân vẫn chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ, chính vì vậy mà bạn từ chối tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều người chân thành với mình đấy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn độc thân còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ nên quyết định đóng cửa trái tim mình. Dù được người khác theo đuổi nhiệt tình thế nào, bạn cũng luôn tìm cách để từ chối. Với người đã lập gia đình, bạn bất mãn vì nửa kia chẳng biết hi sinh. Công việc vất vả lại thêm nửa kia thờ ơ, lạnh nhạt khiến bạn cảm thấy áp lực nặng nề, thậm chí đôi lúc nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này.

Thương Quan ngáng trở, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và lãnh đạo lại không quá tốt đẹp. Có thể cấp trên sẽ tìm cách chèn ép khiến công việc của bạn tiến triển khó khăn và không đạt được mục tiêu đã đề ra. Đã đến lúc bạn cần xem lại môi trường làm việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp nhận định, công danh sự nghiệp người tuổi Ngọ có những bước tiến lớn, con đường thăng tiến sau này có rực rỡ hay không là phụ thuộc vào thời điểm quyết định ở hiện tại. Chuyện tiền bạc vơi bớt vất vả, dự đoán thời gian tới con giáp này sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ hết mình.

Tình cảm gia đình đang có chuyển biến khả quan, mối quan hệ giữa các thành viên thuận hoà ấm êm, dù vẫn tồn tại bất đồng nhưng không đáng lo.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm