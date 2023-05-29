VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 29/05/2023 23:48

Nếu như trước đây, người tuổi này khó kiếm được tiền hoặc làm việc gì cũng dễ thất bại thì nay mọi sự suôn sẻ, kiểm tiền nhiều hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tỵ

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tị trở nên cực kì nóng nảy. Bạn dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc mọi người xung quanh, khiến bầu không khí tập thể trở nên căng thẳng. Hãy tỉnh táo để nhận ra rằng nóng giận chẳng có tác dụng gì trong giải quyết công việc, thậm chí chỉ khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc mà thôi. Bạn nên thử lắng nghe ý kiến của người khác, biết đâu đối phương có cách làm tối ưu hơn bạn?
 

Thủy khắc Hỏa, người độc thân vẫn chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ, chính vì vậy mà bạn từ chối tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều người chân thành với mình đấy.

VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn độc thân còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ nên quyết định đóng cửa trái tim mình. Dù được người khác theo đuổi nhiệt tình thế nào, bạn cũng luôn tìm cách để từ chối. Với người đã lập gia đình, bạn bất mãn vì nửa kia chẳng biết hi sinh. Công việc vất vả lại thêm nửa kia thờ ơ, lạnh nhạt khiến bạn cảm thấy áp lực nặng nề, thậm chí đôi lúc nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này.

Thương Quan ngáng trở, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và lãnh đạo lại không quá tốt đẹp. Có thể cấp trên sẽ tìm cách chèn ép khiến công việc của bạn tiến triển khó khăn và không đạt được mục tiêu đã đề ra. Đã đến lúc bạn cần xem lại môi trường làm việc của mình.

VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp nhận định, công danh sự nghiệp người tuổi Ngọ có những bước tiến lớn, con đường thăng tiến sau này có rực rỡ hay không là phụ thuộc vào thời điểm quyết định ở hiện tại. Chuyện tiền bạc vơi bớt vất vả, dự đoán thời gian tới con giáp này sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ hết mình.

Tình cảm gia đình đang có chuyển biến khả quan, mối quan hệ giữa các thành viên thuận hoà ấm êm, dù vẫn tồn tại bất đồng nhưng không đáng lo.

VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

CÁT KHÍ HẬU THUẪN: 3 con giáp may mắn khi được Thần Tài ban nhiều lộc lá, cứ thế thu về của cải, bạc vàng, sẽ giàu lên bất ngờ trong tuần tới

CÁT KHÍ HẬU THUẪN: 3 con giáp may mắn khi được Thần Tài ban nhiều lộc lá, cứ thế thu về của cải, bạc vàng, sẽ giàu lên bất ngờ trong tuần tới

Đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn khi thu hút được nhiều tài lộc hơn, nhưng có thể gặp phải những nguồn năng lượng yếu hơn trong các khía cạnh khác của cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 59 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 2 giờ 59 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý