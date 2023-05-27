CÁT KHÍ HẬU THUẪN: 3 con giáp may mắn khi được Thần Tài ban nhiều lộc lá, cứ thế thu về của cải, bạc vàng, sẽ giàu lên bất ngờ trong tuần tới

Lục Hợp xuất hiện người tuổi Thìn là dấu hiệu cho thấy bản mệnh có vận trình hanh thông, làm gì cũng đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Công việc làm tới nơi tới chốn, con giáp này cũng tràn đầy hứng khởi để hoàn thành mọi việc được cấp trên giao phó. Vận tài chính của những chú Rồng vô cùng thăng hoa. Bạn làm đâu thắng đó, đặc biệt với người làm ăn kinh doanh. Chính tư duy tiên tiến và nhanh nhạy giúp bạn đạt được lợi thế khá lớn so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên bạn không nên dính vào những trò đỏ đen, nếu không sẽ tán gia bại sản.

Thổ sinh Kim cũng giúp tình yêu như ý, không có vấn đề nào xảy ra giữa các cặp đôi có thể đe dọa hạnh phúc của hai bạn. Tuy nhiên, do cả hai đều bận rộn với sự nghiệp cá nhân nên đang có hơi ít thời gian dành cho nhau. Bạn cũng nên biết sắp xếp công việc hợp lý để hẹn hò cùng người ấy, có vậy tình cảm mới phát triển được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ như ý nguyện vì nhận được sự quý mến, thiện cảm từ ban lãnh đạo, đây cũng là bước đệm quan trọng để bản mệnh có sự thăng tiến trong tương lai. Tình hình tài lộc lên nhanh như diều gặp gió, giờ đây bạn không còn phải chật vật với cuộc sống nữa mà có thể tự do làm điều mình mơ ước được rồi.

Lứa đôi tan vỡ rồi hoà hợp rồi lại chia ly, mớ bòng bong ấy không biết khi nào mới có thể chấm dứt hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Thực Thần trợ mệnh nên những bạn làm công chức hoặc làm nghề tự do, có thêm nghề tay trái sẽ gặp thuận lợi. Nay mà gặp khách thì nên khéo léo một chút, người ta sẽ đem lại cho bạn nhiều tin vui hoặc cơ hội tuyệt vời để phát triển. Vì suy nghĩ thiếu tỉnh táo nên người tuổi Ngọ đã để cho tiền bạc tan biến nhanh chóng, tiêu xài mất kiểm soát vào những thứ không cần thiết. Bản mệnh cần phải xem xét lại cách quản lý tài chính của mình và thay đổi hợp lý hơn.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên của tuổi này bị ảnh hưởng bởi ngũ hành Hỏa khắc Kim. Tình cảm trao đi mà không nhận được hồi đáp. Gia đình hay có cãi cọ, con cái không chịu nghe lời cha mẹ, khó quản lý.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm