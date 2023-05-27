Đúng rằm tháng 4 âm lịch TÍCH TRỮ VẬN MAY: 3 con giáp tích trữ vận may, rước lộc vào nhà, năng lượng giàu có vây quanh, vận đào hoa chạm đỉnh

Người tuổi Tị có một ngày sự nghiệp vô cùng hanh thông, thuận lợi, công việc tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp độ mệnh. Đặc biệt những người có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì hôm nay là thời điểm tuyệt vời, nên tận dụng ngay, hứa hẹn đón những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Tình hình tài chính trong ngày không tệ, bản mệnh càng năng nổ, chủ động sẽ càng thu về nhiều tài lộc cho bản thân. Đặc biệt là người theo đuổi lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu… được dự báo sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài lộc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của Tị không được thuận lợi như thế khi ngũ hành Hỏa khắc Kim gây ra bao trở ngại cho con giáp này. Chuyện yêu đương của các cặp đôi không thuận, tình cảm vợ chồng cũng xuất hiện nhiều khúc mắc; trong khi đó người độc thân khá rụt rè nên vẫn chưa tìm được duyên cho mình.

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Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, lộ trình công danh của người tuổi Ngọ có điềm không hay, ngoài việc đề phòng tiểu nhân hãm hại thì cũng nên cảnh giác với những người thân thiết bên cạnh, ai thật lòng ai toan tính bạn chưa thể hiểu rõ được đâu. Chuyện tiền bạc muôn vàn rực rỡ nhờ Thần Tài phù trợ, kinh doanh bên ngoài liên tục mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Tình duyên tan vỡ, vợ chồng ly tán còn con giáp độc thân thì bị lợi dụng tình cảm một thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc gặp Thiên Tài nên nửa hung nửa cát. Tuy thông minh, sáng suốt, dễ gặp may mắn nhưng đôi khi Mùi khá bốc đồng, hơi chú trọng vẻ bề ngoài nên công việc vô tình bị cản trở, khó làm được những việc lớn. May mắn là dù công việc chật vật nhưng bên cạnh người tuổi này vẫn có quý nhân giúp đỡ, giải quyết bớt những rắc rối đang gặp phải. Chỉ cần bạn sống khiêm tốn, không khoe mẽ thì tiền bạc sẽ dễ kiếm hơn, đỡ phải lo nhiều như trước.

Đường tình cảm không đến nỗi tệ nên bản mệnh đừng quá lo lắng. Nhờ cục diện hai hành Kim tương hòa nên gia đạo bình an, vợ chồng biết phụ giúp lẫn nhau. Nữ tuổi này cực kỳ có trách nhiệm với chồng con, đi đâu cũng vội vàng về sớm để lo cơm nước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm