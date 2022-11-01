Vào tháng 11 và 12, TOP 3 con giáp được Cát thần tặng vàng 9999, sự nghiệp thuận lợi như cá gặp nước, cuộc sống nở hoa

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 18:07

Thần Tài tiết lộ danh sách 3 con giáp may mắn khi sang tháng 11 và 12, sắp có lộc rơi lộc vãi tận cửa nhà, chuẩn bị tinh thần đón lộc về nhà nhé.

Tuổi Dần

Trên thực tế, trong mắt mọi người thì những người tuổi Dần là con người cao quý, sống nghiêm túc và có trách nhiệm, thân thiện, ít khoe khoang màu mè. Theo tử vi, trong tháng 11 và 12, tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Bạn sẽ hạnh phúc vì nhận được nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc, sống một cuộc sống tuyệt vời và thịnh vượng. Những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi, đây là lúc con giáp này đón nhận thành quả nhờ sự nỗ lực của bản thân. Đồng tiền mà bạn kiếm được là những đồng tiền chân chính làm ra từ mồ hôi công sức của bản thân, không ai dám phủ nhận điều đó. 

Vào tháng 11 và 12, TOP 3 con giáp được Cát thần tặng vàng 9999, sự nghiệp thuận lợi như cá gặp nước, cuộc sống nở hoa - Ảnh 1
Theo tử vi, trong tháng 11 và 12, tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Thìn chính là con giáp may mắn khi bước sang tháng 11 và 12. Bạn không chỉ có chỉ số thông minh cao mà còn bao dung, ân cần, làm ăn nhạy bén, dứt khoát và rất được lòng người, từ nhỏ đã rất điềm đạm và hiền lành. Thìn làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

Điểm đáng khen nhất ở người tuổi Thìn đó là họ luôn nhấn mạnh vào sự tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, và luôn nỗ lực để đạt được những bước đột phá mới, không trông cậy vào người khác. Dù khó khăn có khó khăn đến đâu cũng luôn hướng về tương lai. Càng khó khăn, bạn càng chắc chắn và càng khao khát thành công. Thần Tài nhìn thấy rõ cố gắng của Thìn, tài vận vượng phát từ đây, nhiều người sẽ trả được nợ hoặc thu được nợ cũ.

Vào tháng 11 và 12, TOP 3 con giáp được Cát thần tặng vàng 9999, sự nghiệp thuận lợi như cá gặp nước, cuộc sống nở hoa - Ảnh 2
Thìn chính là con giáp may mắn khi bước sang tháng 11 và 12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi không chỉ có năng lực trong công việc mà còn rất nhiệt tình, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác và thích làm việc thiện nên trong tháng 11 và 12, phúc lộc sẽ kéo đến nhà. Đường tài lộc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, có thể đạt được thành tích trong sự nghiệp đáng tự hào, của cải và điềm lành lần lượt kéo tới nhà, có thể nói là cuộc sống rất tươi sáng, huy hoàng.

Ngoài ra, trong thời điểm này, nếu bạn có ý tưởng trong công việc và có thể thực hiện thì hãy làm ngay bởi đây là thời cơ hiếm có để tăng tiến, tạo bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Đa phần người tuổi này đều có thu nhập ổn định nhờ có quý nhân phù trợ, đi làm ở đâu cũng có những điều bất ngờ. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tương lai giàu có.

Vào tháng 11 và 12, TOP 3 con giáp được Cát thần tặng vàng 9999, sự nghiệp thuận lợi như cá gặp nước, cuộc sống nở hoa - Ảnh 3
Tuổi Mùi không chỉ có năng lực trong công việc mà còn rất nhiệt tình, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác và thích làm việc thiện nên trong tháng 11 và 12, phúc lộc sẽ kéo đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời

Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trưa mùng 5/10 âm lịch, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

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