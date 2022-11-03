Vào Rằm tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp "mua xe chở tiền", trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý Nhân nâng đỡ làm giàu, tài lộc hanh thông vô cùng, may mắn bủa vây, kinh doanh đại phát

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 14:40

Tử vi dự báo những con giáp này sẽ có tài vận vô cùng hanh thông vào rằm tháng 10 âm lịch này, quý nhân giúp đỡ nên kiếm tiền cũng rất dễ dàng.

Tuổi Mão

Vào Rằm tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp 'mua xe chở tiền', trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý Nhân nâng đỡ làm giàu, tài lộc hanh thông vô cùng, may mắn bủa vây, kinh doanh đại phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất đáng tin cậy, hiền lành, có EQ tốt. Họ đối nhân xử thế cẩn thận, tạo dựng được các mối quan hệ tốt.

Vào Rằm tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp 'mua xe chở tiền', trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý Nhân nâng đỡ làm giàu, tài lộc hanh thông vô cùng, may mắn bủa vây, kinh doanh đại phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cơ hội thành công. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải lo lắng về tương lai của mình trong tháng 10 Âm lịch năm nay.

Họ có thể kết nối tất cả các nguồn lực tốt để vận dụng chúng vào những kế hoạch trọng yếu, nâng cao hiệu suất làm việc, đẩy nhanh thành công.

Nhờ đó, con giáp tuổi Hợi có thể kiếm được những khoản tiền như mong muốn một cách suôn sẻ, quản lý cuộc sống của mình tốt hơn, mọi sự đều tiến triển tốt đẹp, không còn lo lắng sa sút, khốn khó nữa.

Tuổi Dần 

Theo tử vi phương Đông, vào rằm tháng 10 âm lịch tuổi Dần đón nhận được nhiều phú quý đứng đầu 12 con giáp. Ngày này do được Cát Tinh chiếu mệnh đem đến cơ hội thăng quan tiến chức, nếu chớp được thời cơ bạn hoàn toàn có thể gặt hái được nhiều thành tựu gấm hoa. 

Vào Rằm tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp 'mua xe chở tiền', trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý Nhân nâng đỡ làm giàu, tài lộc hanh thông vô cùng, may mắn bủa vây, kinh doanh đại phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp tìm được hướng đi đúng đắn mang về doanh thu khủng cho công ty. Vốn là người chăm chỉ, sáng dạ, điều duy nhất Dần cần thay đổi đó chính là tư duy phù hợp với sự phát triển của thời đại. 

Công việc đạt được kết quả tốt, cơ thể lại tràn đầy năng lượng tạo điều kiện cho con giáp Dần vươn cao, bay xa trong thời gian sắp tới. Tình cảm cũng không kém phần hanh thông, trong ngày này mọi hiềm khích sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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