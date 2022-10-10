Vào lúc 16h30 chiều nay (Rằm tháng 9 âm lịch), 'ông hoàng xổ số' chính thức gọi tên 3 con giáp nào để ban giải thưởng độc đắc?

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 07:21

Định mệnh đã an bài, 3 con giáp dưới đây cực kỳ may mắn về tiền bạc trong chiều Rằm tháng 9 âm lịch, nắm bắt cuộc đời nhất định lên hương khởi sắc.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo rằng trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Ngọ đón Tam Hỷ lâm môn. Con giáp này nắm chắc tài lộc trong tay.

Từ Rằm tháng 9 âm lịch, vận khí của người tuổi Ngọ vượng phát, đem lại nhiều cơ hội phát triển, tiền tài không thiếu. Bản mệnh có thể sớm hưởng cuộc sống đủ đầy, phú quý. Con giáp này không cần lo lắng nhiều về tài chính. Được cát tinh chiếu mệnh nên mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều có thể tiến hành một cách suôn sẻ.

Vào lúc 16h30 chiều nay (Rằm tháng 9 âm lịch), 'ông hoàng xổ số' chính thức gọi tên 3 con giáp nào để ban giải thưởng độc đắc? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có vô số cơ hội làm ăn thuận lợi, chỉ cần biết nắm bắt và không ngừng cố gắng thì công việc ngày một thăng tiến, thu nhập cũng không ngừng tăng lên. Sự nghiệp của họ có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi. Người tuổi này cần biết nắm bắt thêm các cơ hội làm việc bán thời gian, làm thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khá liều lĩnh, can đảm và đôi khi hơi nóng nảy. Nhưng thực chất, họ là người khôn khéo và chu đáo. Người tuổi này tính tình độc lập, tư duy tốt, biết bắt kịp xu thế thời đại. Con giáp này bình tĩnh khi đối đầu với khó khăn, thử thách, chủ động thích ứng với hoàn cảnh để nắm bắt cơ hội và đạt được những bước phát triển thuận lợi trong cuộc sống.

Vào lúc 16h30 chiều nay (Rằm tháng 9 âm lịch), 'ông hoàng xổ số' chính thức gọi tên 3 con giáp nào để ban giải thưởng độc đắc? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch cho thấy, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì họ sẽ tăng thu nhập nhanh chóng.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này ngày một mạnh mẽ. Họ có thể hoàn thành các nhiệm vụ trước thời hạn, được cấp trên khen ngợi. Con giáp này dần giải quyết được những khó khăn trong công việc, có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra sẽ có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.

Tuổi Thìn

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thìn có một túi tiền rủng rỉnh trong Rằm tháng 9 này và những ngày tháng tới. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Vào lúc 16h30 chiều nay (Rằm tháng 9 âm lịch), 'ông hoàng xổ số' chính thức gọi tên 3 con giáp nào để ban giải thưởng độc đắc? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thìn vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Con giáp may mắn rằm tháng 9 âm lịch này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Những tháng cuối năm, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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Chúc mừng những người lọt top 3 hiếm hoi của những con giáp may mắn Rằm tháng 9 âm lịch, các bạn được thần Tài ưu tiên cho lộc trong dịp này.

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