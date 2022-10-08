Tử vi đúng 7 ngày (9-15/10): 3 tuổi tựa máy in tiền, bước chân ra ngoài là có lộc, cuối năm mua nhà sắm xe, tận hưởng cuộc sống giàu sang

Bản mệnh nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ giành được các hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Tuất được cấp trên nâng đỡ nên thăng tiến không ngừng, lương thưởng tăng lên không ngớt.

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn trong 7 sắp tới (9-15/10). Người tuổi Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Tuất sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng.

Tử vi cho biết, trong 7 ngày sắp tới đây (9-15/10), Dần ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Những người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong đường công danh tiền bạc mà đường tình duyên cũng hết sức thuận lợi viên mãn. Mọi việc diễn ra đều thuận theo ý của những người tuổi Tuất. Vì vậy, tuổi Tuất đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nhé.

Đặc biệt trong thời gian này, con giáp Dần có vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn mà chiếm lấy thành công. Tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Dần sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại.

May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Dần có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

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Tử vi cho biết, trong 7 ngày tới (9-15/9), người tuổi Ngọ sẽ mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn. Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín.

Trong vòng 7 ngày tới, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!