Tử vi 3 tháng cuối năm: 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên

Do được Thần Tài ưu ái, và quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mùi sẽ có cơ hôi tăng chức, tăng lương. Mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi. Đặc biệt người tuổi Mùi kinh doanh buôn bán sẽ có được những cơ hội giao thương tốt nhất đem lại khoản lợi nhuận lớn nhất.

Người tuổi Mùi thật thà, thẳng thắn, rất có trách nhiệm trong công việc. Thời gian 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12, con giáp này sẽ có cơ hội tạo được bước ngoặt lớn.

Tuổi Thân thích theo đuổi cuộc sống tự do và có khả năng chịu áp lực đặc biệt mạnh mẽ, có thể chịu đựng được mọi loại môi trường sống và làm việc khắc nghiệt để vươn tới thành công.

3 tháng cuối năm 2022 này sẽ là một giai đoạn quan trọng mà bạn không nên bỏ qua để cố gắng của mình không hoài phí. Vận khí của 12 con giáp trong những tháng này sẽ có nhiều thay đổi, việc dự đoán những xu hướng phát triển tích cực sẽ giúp bạn phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của mình.

3 tháng cuối năm 2022, tài lộc của con giáp tuổi Thân sẽ vượng phát. Họ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc ngày càng rực rỡ, mọi xui xẻo sẽ tránh xa. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn may mắn, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Thời gian này, nếu tuổi Thân biết tận dụng vận may thì sự nghiệp thăng hoa, đầu tư kinh doanh làm ăn rất dễ sinh lời, tài lộc vượng phát, vô cùng thuận lợi. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua được mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Tuổi Tuất

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Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện.

Trong 3 tháng cuối năm này, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, thậm chí họ còn tìm được cơ hội để đổi đời, tuy nhiên quyết định lựa chọn vẫn nằm ở những người có chí tiến thủ như tuổi Tuất.

Tuổi Tuất cũng được quý nhân giúp đỡ trong 3 tháng cuối năm này. Bạn gặp được nhiều cơ hội làm ăn, buôn may bán đắt, gặp được những đối tượng khách hàng chịu chi nên lãi mẹ đẻ lãi con. Còn với người làm công ăn lương, tuổi Tuất biết biến thách thức thành cơ hội. Những ý tưởng năng động, sáng tạo của bạn rất được lòng cấp trên. Việc được tăng lương hoặc nhận về các khoản thưởng nóng chỉ là một sớm một chiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!