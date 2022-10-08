Đúng 0h Rằm tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp thoát khỏi vận đen kìm kẹp, may mắn ngập tràn, thời gian sắp tới tha hồ hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 19:01

Chớp mắt sắp đến Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bên cạnh đó, họ cũng có vận may lội ngược dòng, mọi khó khăn của tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Mão

Thời gian qua, tuổi Mão là một trong những con giáp đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở. Đa số, tuổi Mão đều rất kiên cường mạnh mẽ, họ không ngại vấp ngã, họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Những tháng cuối năm 2022 này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực không ngờ.

Đúng 0h Rằm tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp thoát khỏi vận đen kìm kẹp, may mắn ngập tràn, thời gian sắp tới tha hồ hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 9 âm lịch này, Mão như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp này sẽ được quý nhân và thần tài che chở, nếu kinh doanh đầu tư thì cứ mạnh dạn vì có thể thu được lợi nhuận tốt ngoài sức tưởng tượng. Bản mệnh còn sắp có được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tỵ luôn là con giáp thông minh lanh lợi, biết nhìn xa trông rộng. Những người tuổi Tỵ cực kỳ thông mình lại có ý chí kiên cường hơn người không lùi bước trước những khó khăn thử thách nên người tuổi Tỵ xứng đáng nhận được nhiều tài lộc trong thời gian tới.

Đúng 0h Rằm tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp thoát khỏi vận đen kìm kẹp, may mắn ngập tràn, thời gian sắp tới tha hồ hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch sắp tới, người tuổi Tỵ được Thần Tài độ mạng làm việc gì cũng rất viên mãn, hanh thông. Đặc biệt, với nhưng người đang làm ăn buôn bán thì đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Nhờ đó, cuộc sống của những người tuổi Tỵ cũng trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.

Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh có sự quan sát tinh tế hơn người. Người khác chỉ nhìn bề mặt, còn người tuổi Hợi lại xem xét đánh giá bên trong. Con giáp này luôn có cách nhìn độc đáo và có chủ kiến riêng.

Đúng 0h Rằm tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp thoát khỏi vận đen kìm kẹp, may mắn ngập tràn, thời gian sắp tới tha hồ hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, sự nghiệp của người tuổi Hợi được dự báo phát triển rực rỡ. Người làm công ăn lương sẽ được sếp trọng dụng, tin tưởng, có cơ hội thăng tiến còn người kinh doanh, buôn bán sẽ có lộc làm ăn, thu về không ít tiền bạc.

Hợi còn được Chính Tài hỗ trợ nên bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhờ đó tiền bạc rủng rỉnh hơn rất nhiều. Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tháng tới sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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