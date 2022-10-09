Thần đồng tiên tri dự báo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 9 âm lịch): 3 con giáp trúng được quả độc đắc 200 tỷ, giàu sang nứt vách, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 07:06

Trong 12 con giáp, 3 con giáp sau đây sẽ phất lên như diều gặp gió, hốt vàng hốt bạc, tiền ùn ùn đổ vào túi từ trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch này.

Tuổi Dần

Nhờ có sự giúp đỡ của Thực Thần mà người tuổi Dần có một khoản tài chính kha khá ngày trong ngày Rằm tháng 9 âm này. Đặc biệt là những người làm nghề tự do có thể nhận được một mức lương thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Thần đồng tiên tri dự báo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 9 âm lịch): 3 con giáp trúng được quả độc đắc 200 tỷ, giàu sang nứt vách, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn buôn bán giữ được những mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn quay lại hợp tác, mua hàng của bạn. Bạn có thể sẽ hơi bận rộn hơn hàng ngày một chút, nhưng túi tiền rủng rỉnh chắc chắn sẽ là một dấu hiệu đáng mừng.

Với người làm công ăn lương, con giáp phát tài 15/9 âm lịch này cũng có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhỏ trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục cố gắng nếu muốn trông thấy những thành quả lớn lao hơn. Các công việc bạn phụ trách vẫn tiến triển tuần tự và có dấu hiệu phát triển khá tích cực vào thời điểm này. Chắc hẳn cấp trên của bạn cũng nhận thấy điều đó.

Tuổi Ngọ

Nhờ Tam Hợp tác động, người tuổi Ngọ gặp được nhiều điều như ý muốn trong ngày hôm nay, lọt top con giáp may mắn Rằm tháng 9 âm lịch. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Thần đồng tiên tri dự báo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 9 âm lịch): 3 con giáp trúng được quả độc đắc 200 tỷ, giàu sang nứt vách, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ vốn là con giáp không sợ thất bại, rất tỉnh táo và lý trí trong cuộc sống hàng ngày, họ biết chính xác mục tiêu của mình ở đâu và muốn đạt được điều gì, vì vậy để đạt được mục tiêu, họ luôn luôn lý trí, kiềm chế để cho phép bản thân đạt được những mục tiêu và lý tưởng lớn hơn. Ngọ vẫn luôn kiên định với mục tiêu và khái niệm trong lòng mình, nỗ lực mỗi ngày, đấu tranh để làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Rằm tháng 9 âm thời cơ đến, được quý nhân giúp đỡ, vận khí tốt lành liên tiếp ập đến, vận xui được xua tan, tài vận tràn trề, sức lực được củng cố, ngày một thăng tiến lên tới đỉnh cao của may mắn.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, Rằm tháng 9 âm này, Thực Thần mang đến cơ hội làm giàu cho những người tuổi Tuất làm nghề tự do. Bạn vốn là người có tính chăm chỉ, cẩn thận, lại biết giữ chữ tín nên người nào đã từng hợp tác với bạn đều sẽ muốn quay lại lần thứ hai. Thậm chí, đối phương còn chủ động giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới, khiến bạn bận rộn phục vụ luôn chân luôn tay.

Thần đồng tiên tri dự báo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 9 âm lịch): 3 con giáp trúng được quả độc đắc 200 tỷ, giàu sang nứt vách, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp phát tài 15/9 âm lịch, người tuổi Tuất làm đầu tư kinh doanh có thể tìm được những hướng đi triển vọng hoặc những cơ hội đáng quý. Khi được chạm tay vào những cơ hội làm ăn, hãy tự tin nắm bắt, phát huy điểm mạnh của mình, bạn có thể thu hồi vốn ngay trong ngày hôm nay.

Ngoài ra, một vài người còn nhận được tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Có thể khoản tiền ấy không nhiều nhưng lại giúp bạn có tinh thần tích cực trong suốt cả một ngày.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi đúng 7 ngày (9-15/10): 3 tuổi tựa máy in tiền, bước chân ra ngoài là có lộc, cuối năm mua nhà sắm xe, tận hưởng cuộc sống giàu sang

Tử vi đúng 7 ngày (9-15/10): 3 tuổi tựa máy in tiền, bước chân ra ngoài là có lộc, cuối năm mua nhà sắm xe, tận hưởng cuộc sống giàu sang

Trong 7 ngày sắp tới, đây là 3 con giáp may mắn nhất, cuộc sống phất lên như điều no gió, làm gì cũng dễ thành công, tiền tình đều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp may mắn Rằm tháng 9 tử vi Rằm tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 47 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà