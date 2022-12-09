Vào lúc 10h sáng mai (thứ Bảy, 10/12/2022), Thần Tài nhập mệnh 3 con giáp: Dễ trúng số như chơi, đứng trên đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 08:16

Giờ lành đã ấn định, những con giáp sắp trúng số giàu to, tiền tài phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tài năng, cá tính, luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông. Bản mệnh luôn đi tìm phiên bản tốt nhất của mình bằng cách không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. Con giáp này dám nghĩ dám làm. Họ cũng rất hào phóng, sòng phẳng nên được nhiều người yêu mến.

Vào lúc 10h sáng mai (thứ Bảy, 10/12/2022), Thần Tài nhập mệnh 3 con giáp: Dễ trúng số như chơi, đứng trên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 10/12/2022 cho thấy, tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều may mắn trời ban. Con giáp này được hưởng cuộc sống an yên. Trong công việc, tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên vạn sự như ý. Tuổi Dần chăm chỉ làm việc nên có cả danh lẫn tài. Bản mệnh sớm đạt được thành công trong công việc, tăng lương, thăng chức. Cuối năm 2022, vận mệnh của tuổi Dần thăng hoa, hứa hẹn đón năm mới thịnh vượng.

Vận trình tình duyên của người độc thân cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Bạn hãy thử mở lòng để tiếp nhận đối phương.

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Vào lúc 10h sáng mai (thứ Bảy, 10/12/2022), Thần Tài nhập mệnh 3 con giáp: Dễ trúng số như chơi, đứng trên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (10/12/2022) cho biết, Ngọ liên tục được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Ngọ vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Ngọ cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. 

Tương lai tuổi Ngọ cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của Ngọ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Con giáp này khéo ăn khéo nói, có tài hùng biện bậc nhất. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ. Tuy nhiên, con giáp này cũng là người tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy người khác. Họ cho rằng trong mọi trường hợp, người ta đều chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vào lúc 10h sáng mai (thứ Bảy, 10/12/2022), Thần Tài nhập mệnh 3 con giáp: Dễ trúng số như chơi, đứng trên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (10/12/2022) cho thấy, con giáp tuổi Tuất có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới.

Trong khi những người làm ăn kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, doanh thu nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Mải miết với công việc, con giáp này cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Hãy nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thường xuyên để giữ sức khỏe luôn dẻo dai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài nhả vía, đúng 16h30 chiều mai (16/11 âm lịch), 3 con giáp tha hồ hốt vàng bạc, tiền ào ào chảy về túi, phất lên thành đại gia đổi đời giàu sang

Thần Tài nhả vía, đúng 16h30 chiều mai (16/11 âm lịch), 3 con giáp tha hồ hốt vàng bạc, tiền ào ào chảy về túi, phất lên thành đại gia đổi đời giàu sang

Tử vi ngày 16/11 âm lịch cho thấy, những con giáp này may mắn về đường tài lộc, đầu tư đâu thắng đó, có cơ hội trúng số độc đắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi ngày mai tử vi con giáp ngày mai con giáp may mắn ngày mai con giáp may mắn cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 50 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 50 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng