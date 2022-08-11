Vào đúng ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp ngồi không rung đùi hưởng phước, lấy rổ hứng tiền, giàu sang hết nấc

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 00:01

3 con giáp dưới đây được phù trợ hết nấc, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý cát tường.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão có sự chuyển biến tích cực trong thời gian này. Tử vi cho thấy, bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực trong lĩnh vực mà mình đang hoạt động, sếp và đồng nghiệp đã nhìn nhận thấy sự cố gắng cũng như sự cống hiến của bạn dành cho công việc mà đề bạt bạn đến vị trí thích hợp hơn.

Tuổi Mão sẽ thấy sự cải thiện trong sự nghiệp một cách từ từ. Vận may tiền bạc và các mối quan hệ giữa tuổi Thân với những người xung quanh cũng được đánh giá tốt.

Vào đúng ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp ngồi không rung đùi hưởng phước, lấy rổ hứng tiền, giàu sang hết nấc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vào đúng ngày lễ Vu Lan, đây là lúc Tuổi Mão được quý nhân hỗ trợ, giải quyết vấn đề lúc nguy nan. Đừng quên nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Nhìn chung, tài lộc của tuổi Mão đang trong giai đoạn vượng phát. Tất nhiên, dù không thể tránh khỏi vài vấp váp nhưng sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là một trong những con giáp có tính kiên nhẫn và khoan dung nhất. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những khó khăn, trắc trở, nhưng chỉ cần sóng gió đến thì tuổi Dậu hoàn toàn đối mặt với tâm thế bình tĩnh nhất có thể.

Tuổi Dậu không phải là con giáp có số phú quý nhưng theo thời gian họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng được sự phú quý cho bản thân mình. Tuổi Dậu thông minh, lanh lợi và biết ứng phó những tình huống rắc rối, nhờ vậy mọi chuyện cũng được giải quyết tốt đẹp hơn.

Vào đúng ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp ngồi không rung đùi hưởng phước, lấy rổ hứng tiền, giàu sang hết nấc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong năm nay tuổi Dậu đã phải trải qua nhiều vấn đề tưởng chừng như bế tắc, nhưng thời gian sắp tới mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cụ thể, vào đúng ngày lễ Vu Lan, sự nghiệp tuổi Dậu đột nhiên có sự chuyển biến tích cực, nhờ vậy mà tiền bạc ngày càng dồi dào hơn. Đối với những người kinh doanh, làm 1 lời 10, dự kiến cuối năm dư dả sống thoải mái hết vài năm sau.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi khởi sắc bất ngờ vào đúng ngày lễ Vu Lan. Đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm. Tuổi Hợi cũng sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu.

Vào đúng ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp ngồi không rung đùi hưởng phước, lấy rổ hứng tiền, giàu sang hết nấc - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Các cặp đôi có tuổi Hợi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung, trở nên hiểu nhau và hòa thuận hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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