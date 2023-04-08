Vào đầu tuần tới (10/4) 3 tuổi tài lộc ngập nhà : Hỷ sự vào nhà, chuỗi may mắn kéo đến khiến gia chủ không kịp trở tay

Tiền bac, tài lộc dư dả, dồi dào. Liên tục đổ về túi giúp cho con giáp này có được một khoản dư để đề phòng trong những lúc cấp bách, đồng thời còn cải thiện chất lượng đáng kể

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Nhờ có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối nên con giáp này sớm tìm được cơ hội kiếm tiền tiềm năng, từ đó nâng cao nguồn thu nhập hiện tại.

Tình cảm tươi sáng, tốt đẹp. Nhất là nam giới độc thân sẽ gặp được tin vui liên quan đến phương diện này. Với nữ giới độc thân, bạn cần mở lòng hơn nữa mới tìm được người phù hợp để yêu đương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên cải thiện tái độ làm việc của mình không chỉ hôm nay mà cả sau này nữa. Bạn là người có năng lực nhưng lại có đôi chút tự kiêu về bản thân mình, chính vì vậy không được lòng mọi người.

Về sức khoẻ, khi cảm thấy mệt mỏi thì không nên cố quá sức, bạn đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Hãy nghỉ ngơi ngay khi có thể nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp nói rằng, công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi không giống như kỳ vọng, mệnh chủ là người cả thèm chóng chán nên làm gì cũng chỉ được một thời gian ngắn. Tài vận có tốt có xấu nhưng tiêu cực nhiều hơn tích cực, tốt hơn hết nên thu hồi lại các khoản vay mượn nợ nần càng sớm càng tốt.

Tuổi Hợi và người đó ngày một có nhiều khoảng cách, chia ly là điều ắt sẽ xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp "chật vật" tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc Tử vi cho thấy vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Các con giáp này cần hạn chế tiêu xài hoang phí mà hãy học cách tiết kiệm hơn vì đâu biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên đề phòng là trên hết

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