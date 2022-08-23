Vào 9 giờ 9 phút ngày 24/8: Thần tài ngự trên két, 3 con giáp tiền về chật ví, lộc tràn lối đi, làm ăn thuận lợi, thắng lớn giàu to, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ đổ dồn vào túi

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 15:15

Cùng chờ tới 9 giờ 9 phút ngày 24/8 để xem 3 con giáp này đón nhận vận may tiền tài.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dần vốn có tư chất thông minh, bản lĩnh hơn người. Đây là những người không chịu khuất phục trước khó khăn trong cuộc sống.

Cũng do chính tính cách này mà thời trẻ người tuổi Dần có thể gặp nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Chí tiến thủ và tham vọng trong công việc sẽ giúp con giáp này đổi vận sau 9 giờ 9 phút ngày 24/8.

Vào 9 giờ 9 phút ngày 24/8: Thần tài ngự trên két, 3 con giáp tiền về chật ví, lộc tràn lối đi, làm ăn thuận lợi, thắng lớn giàu to, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ đổ dồn vào túi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Sau thời điểm này, sự nghiệp với người tuổi Dần ngày càng thăng tiến, tiền tài lẫn đời sống tinh thần đều vượng. Họ có thể đạt được cuộc sống vật chất dư thừa, hôn nhân ngày càng bền vững nên nếu hiện tại cuộc sống còn khó khăn, người tuổi Dần cũng đừng nên nản lòng.

Tuổi Hợi

Trong năm nay Thần Tài không ngừng gõ cửa tìm nhà của người tuổi Hợi để trao vận may, cầm tiền dúi vào tay nên con giáp này hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những tin vui bất ngờ trong cuộc sống. Cộng thêm, thiên thời địa lợi nhân hòa mà tuổi Hợi ước gì được nấy, cơ hội làm giàu nhiều vô kể.

Chính Tài khá vượng nên bản mệnh hoàn toàn có thể nghĩ tới việc được tăng lương. Thứ Tài chưa ổn định nên nếu có ý định đầu tư thì chỉ nên tiến hành ở hạng mục có quy mô nhỏ.

Tuổi Dậu

Có thể nói tuổi Dậu chính là hình mẫu con dâu hiền thảo trong mỗi gia đình. Người tuổi Dậu chăm chỉ, lạc quan, yêu đời và không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Họ là những người dẫu vất vả vẫn không cần ăn bám hay dựa dẫm người khác.

Vào 9 giờ 9 phút ngày 24/8: Thần tài ngự trên két, 3 con giáp tiền về chật ví, lộc tràn lối đi, làm ăn thuận lợi, thắng lớn giàu to, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ đổ dồn vào túi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, tuổi Dậu không chỉ vượng phu ích tử, giúp chồng an tâm phát triển sự nghiệp mà còn hiếu thuận với bố mẹ chồng. Nhà có người tuổi Dậu năm 2022 sẽ gặp hung hóa cát, tài lộc ào ào.

Theo tử vi, sau 9 giờ 9 phút ngày 24/8, công việc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu năm mới. Cơ hội thay đổi về chức vụ, vị trí hay chuyên môn hay tăng lương đã đến.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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