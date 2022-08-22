Cuối năm Nhâm Dần: 3 tuổi hết xung Thái Tuế tiền về như thác đổ, hoan hỉ đón tài lộc, mọi sự bình an, suôn sẻ

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc của người tuổi Tuất cuối năm nay khởi sắc hơn so với đầu năm. Sau nhiều sai lầm, thất bại, con giáp này đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình.

Cuối năm nay, họ giữ được tinh thần tốt, tràn đầy năng lượng trong công việc. Cũng nhờ đó mà còn giáp này gặt hái được thành công cho riêng mình.

Đồng thời, họ thể hiện được sự kiên trì cần có trong công việc. Đây là điều giúp con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp được đánh giá cao. Những người làm kinh doanh thì cuối năm nay sẽ gặp được khách hàng lớn, ký được hợp đồng sau thời gian khó khăn.

Con giáp tuổi Tuất cần lý trí hơn trong công việc. Họ nên lựa chọn những công việc, dự án thử thách hơn thay vì cứ đứng mãi trong "vùng an toàn".

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, cuối năm nay, người tuổi Thìn không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Thìn có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Thìn tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

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Cuối năm, tuổi Thìn còn nhận thêm nhiều cơ hội mở rộng quan hệ, tìm được người có cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để phát triển sự nghiệp, kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Tam hợp che chở nên vận trình cuối năm nay nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Dần được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.

Ảnh minh họa

Tài lộc của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.

Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Cuối năm nay, tuổi Mão dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặp nhiều chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Từ đây, bản mệnh có thể tạo ra khoản tích góp lớn hơn cho tương lai.

Nhờ sự thông minh, bản lĩnh của bản thân mà tuổi Mão có thể chớp lấy những cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống cũng trở nên sung túc, đủ đầy hơn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.