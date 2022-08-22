5 ngày ngày cuối tháng 8 (27 - 31/8): 3 con giáp vùng lên mạnh mẽ, đổi vận giàu sang, làm đâu thắng đó, công danh rực rỡ, sự nghiệp huy hoàng, trở thành đại gia bạc tỷ trong nháy mắt

Tử vi nói rằng những con giáp này sẽ có bước tiến mới vào cuối tháng này.
- Mùa thu tiết trời mát mẻ, vận số 3 con giáp này cũng lên hương, bơi trong biển tiền, chìm trong biển bạc, tỉ sự như mơ, hỷ sự bất ngờ, giàu sang viên mãn
- Tử vi tuần mới từ 22-28/8/2022 của 12 con giáp: Sửu tài lộc cực vượng, Rồng may mắn đủ đường, riêng tuổi Thân cẩn thận có xung đột lớn
Tuổi Tý
Tử vi nói rằng, tuổi Tý có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình trong 5 ngày cuối tháng 8 diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Tý có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Con giáp này có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính ban đầu, đạt thành tích tốt.
Cát tinh che chở nên người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được đối tác tốt, cùng chung lý tưởng, làm việc ăn ý nên nhanh chóng đạt thành tựu. Hai bên đều thu về lợi nhuận khả quan, túi tiền rủng rỉnh.
Thiên Ấn mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng cho những người cầm tinh con Chuột. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để phát huy năng lực cá nhân, giải quyết các khó khăn, bế tắc đang gặp phải, giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, dự báo trong tuần mới từ ngày 27/8 - 31/8, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ hanh thông, thuận lợi như mong đợi. Tuy vậy, công việc, dự án nhiều nên họ dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực hoặc tình trạng mệt mỏi, uể oải.
Lúc này, họ cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để có thể lấy lại cân bằng sau ngày dài làm việc. Ngoài ra, người tuổi Dậu cần chú ý đến các mối quan hệ ở nơi làm việc. Vì những người đồng nghiệp sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho họ trong công việc.
Trong 5 ngày cuối tháng 8, con giáp này sẽ tìm thấy những cơ hội tốt để làm giàu hoặc chí ít cũng là nâng cao thu nhập của bản thân. Người tuổi này cần cân nhắc, suy xét kỹ càng trước khi giải ngân đầu tư ở bất cứ dự án nào. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm nên thu nhập tăng lên từng ngày, không còn phải lo lắng như trước nữa.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ là một trong những con giáp có khả năng phát tài trong 5 ngày cuối tháng 8 này. Tài vận của tuổi Ngọ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi.
Tuổi Ngọ vốn có đầu óc thông minh, lanh lợi, làm việc có kế hoạch, chăm chỉ, đáng tin cậy nên có thể giải quyết nhiều công việc một cách dễ dàng, tốt đẹp. Vận may cả đời của tuổi Ngọ cũng tương đối tốt. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Ngọ có thể nhận điều may mắn hơn. Đây là lúc con giáp này có thể xem xét các khoản đầu tư sinh lời.
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