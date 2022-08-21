Tử vi tuần mới từ 22-28/8/2022 của 12 con giáp: Sửu tài lộc cực vượng, Rồng may mắn đủ đường, riêng tuổi Thân cẩn thận có xung đột lớn

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm nhẹ trong 4 ngày đầu nhưng đến ba ngày cuối tuần thì sẽ có cải thiện và tăng lên đáng kể.

Công việc: Người tuổi Tý nên xác định rõ ràng những gì mình đang làm và kiên quyết thực hiện đến bước cuối cùng thì mới có thể đạt được những thành quả như mình mong muốn.

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới có đào hoa, tài lộc vượng vào các ngày thứ Hai và thứ Bảy. Những ngày còn lại trong tuần ổn định nên bản mệnh không cần phải lo lắng gì cả.

Công việc: Người tuổi Sửu cần bỏ ra một chút thời gian suy nghĩ để tìm ra những phương pháp giúp mình phát huy được những năng lực, bản lĩnh trong quá trình làm việc. Từ đó, bản mệnh có thể cải thiện hiệu suất công việc và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận tốt từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc.

Tuổi Dần

Tuần mới, vận may của tuổi Dần rơi vào ngày thứ Ba và Chủ Nhật và những ngày còn lại tương đối hanh thông nên bản mệnh có thể yên tâm và không cần phải lo lắng quá nhiều.

Công việc: Người tuổi Dần nên có sự kiên định trong quá trình làm kinh doanh, có như vậy thì bản mệnh mới có thêm tự tin để phát triển cơ cấu kinh doanh của mình trong tương lai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ở mức thấp trong nửa đầu tuần. Do đó, con giáp này không nên vội vội vàng vàng bắt tay vào đầu tư, kinh doanh ngay lúc này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp trong nửa cuối tuần đối với người tuổi này có đôi có cặp, còn những người độc thân thì chuyện tình cảm trở nên thuận lợi vào nửa đầu tuần.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tình duyên: Tuổi Mão cần suy nghĩ cẩn trọng hơn khi quyết định bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm.

Công việc: Hôm nay tuổi Mão đừng làm những chuyện tổn hại đến bạn bè vì không phải lúc nào họ cũng thật lòng với bạn.

Tài chính: Vận trình tài chính thời điểm này không được tốt cho lắm.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Mão nên cẩn trọng với lời nói của mình thì hơn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn vô cùng hài hòa. Tình cảm đôi lứa luôn vẹn tròn bởi cả hai luôn thương yêu và thấu hiểu cho nhau. Trải qua nhiều sóng gió, khó khăn của cuộc sống, bản mệnh và người ấy vẫn nắm chặt tay, cùng nhau vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Chẳng những tình cảm, đường tài lộc của con giáp này đang rất thuận lợi, việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này bản mệnh nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu, dù ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nhiều động lực để làm việc và có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Về tài chính, Tỵ có xu hướng tiêu xài hoang phí, túi tiền nhanh chóng vơi đi.

Chuyện tình cảm hài hòa, các cặp đôi đang cùng nhau tận hưởng mật ngọt của tình yêu.

Con số may mắn: 8, 19

Màu sắc may mắn: Nâu, Vàng

Quý nhân phù trợ: Dần, Thân

Giờ tốt: 8h

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của Ngọ chỉ ở mức trung bình do bạn không thể phân biệt được việc công với việc tư.

Về tài chính, thu nhập của bạn tuy không cao nhưng bạn lại được bố mẹ giúp đỡ nhiều, giảm bớt áp lực kinh tế.

Vận trình tình cảm thăng hoa, Ngọ có nhiều thời gian để bên cạnh, quan tâm đối phương.

Con số may mắn: 1, 20

Màu sắc may mắn: Xanh lá

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tý

Giờ tốt: 10h

Tuổi Mùi

Công việc của Mùi diễn ra khá thuận lợi, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Về tài chính, thu nhập của Mùi được cải thiện, bạn sẽ kiếm được một khoản kha khá từ công việc ngoài luồng.

Về tình cảm, Mùi nên để mọi chuyện tự nhiên, có như vậy vận đào hoa mới tới với bạn.

Con số may mắn: 15, 34

Màu sắc may mắn: Tím, Vàng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Sửu

Giờ tốt: 6h

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung báo hiệu những xui rủi, va chạm và xung đột có thể xảy đến với tuổi Thân trong hôm nay. Do đó, bạn tốt nhất nên hạn chế xuất hành đi xa, tới những nơi đông người hay đi vào giờ cao điểm. Ngoài ra bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn có khả năng gây thương tích để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tình hình tài chính ở thời điểm này khá ổn định, cả nguồn thu chính và phụ đều không có gì phải lo lắng. Quan trọng nhất vẫn là nhờ con giáp này biết điều chỉnh kế hoạch chi tiêu hợp lý, tính toán phù hợp nên tránh được rất nhiều khoản lãng phí. Hãy cố gắng duy trì thói quen này nhé.

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm không diễn tiến như những gì bạn mong mỏi. Bạn dần nhận ra không phải cứ cố hết sức là có được kết quả, nếu bạn và nửa kia muốn bên nhau thì ngoài nỗ lực của bản thân thì còn phải có duyên phận. Vì thế nếu có bị ai đó từ chối tình cảm thì cũng đừng buồn, có lẽ đối phương không thực sự là một nửa hoàn hảo dành cho bạn.

Tuổi Dậu

Tình cảm: Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên người yêu, không cần làm gì cả, cứ thoải mái mà ở bên nhau.

Sự nghiệp: Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp tương đối tốt, có thể theo dõi tình hình để nắm bắt lợi thế cho bản thân, biết nắm bắt thời cơ thì sẽ phát tài, nên hành động một cách quyết đoán.

Tài lộc: Thể hiện ở sự nghiệp, công việc làm ăn buôn bán của bạn cùng gia đình ngày càng lớn mạnh, dòng vốn luân chuyển hàng ngày khá lớn, có thể kiếm tiền mỗi ngày.

Hướng xuất hành tốt: Tây, Tây Nam, Đông.

Tuổi Tuất

Tình cảm: Một ngày có thêm nhiều người theo đổi nhưng đáng tiếc là bạn lại không được lòng tất cả những người này và cảm thấy họ đang quấy rầy mình.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối bình thường, không phải mẫu người có tài năng xuất chúng nên không cần quá đố kỵ với sự xuất sắc của người khác, chỉ cần vững bước đi là được.

Tài lộc: Được phản ánh trong công việc, vì một số sai lầm của bản thân mà sẽ mang lại thiệt hại kinh tế tương đối lớn cho tập thể, tiền thưởng có cũng vô ích. Bản thân không có nhiều tiền trong tay nên kiếm việc làm thêm khác để phụ giúp gia đình.

Hướng xuất hành tốt: Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam.

Tuổi Hợi

Tình cảm: Tính chiếm hữu tương đối mạnh, khi thấy người yêu của mình qua lại với người khác phái, bạn sẽ rất tức giận, bản thân có thể phát điên lên.

Sự nghiệp: Bạn là người có tính cách rất kiên trì, nhiều công việc người khác không thể làm được nhưng bạn lại chịu thương, chịu khó nên cuối cùng cũng giải quyết thành công.

Tài lộc: Vận may về tài chính hôm nay thể hiện ở những công việc làm thêm, bạn có thể tìm được một công việc bán thời gian với mức thu nhập cao hơn, nên tiếp tục thực hiện nó.

Hướng xuất hành tốt: Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.