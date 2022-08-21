Tuần mới 22/8 - 28/8 dự báo tin vui, 3 con giáp hoan hỉ đón may mắn ngập tràn, tiền tài dư dả, công danh sáng bừng, tài vận lên cao, làm đâu trúng đó, giàu có bất ngờ

Hoan hỉ đón tuần mới bằng nhiều niềm vui lớn, 3 con giáp dưới đây uống trọn lộc trời, làm ăn phát đạt.
- Đúng 6h sáng mai (20/8): Chào ngày mới bằng một niềm vui lớn, 3 con giáp vận đỏ như son, 99% được trao tận tay cơ may trúng số hàng trăm tỷ, đời lên tiên, hạnh phúc ngập tràn
- Tháng 8 âm, 3 con giáp ăn lộc Tổ tiên, đụng hố chôn tiền, thăng quan tiến chức, hưởng phúc 3 đời, giàu sang phú quý
Tuổi Sửu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trung thành, lương thiện lại chịu thương chịu khó. Dù vất vả thế nào, họ cũng không nản lòng.
Người tuổi này luôn lạc quan, hướng về tương lai tươi sáng. Dù có thế nào, họ cũng luôn cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình cũng như những người xung quanh mình.
Con giáp tuổi Sửu coi trọng gia đình. Họ giỏi kiếm tiền và biết cách vun vén cho gia đình. Đến tuổi trung niên, con đường kiếm tiền của con giáp này trải rộng thênh thang. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội làm giàu.
Người tuổi này dám thử thách bản thân, suy nghĩ lạc quan nên nắm bắt được nhiều cơ hội quý giá. Tuần mới, người tuổi này làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh. Họ có được cuộc sống an nhàn, ấm êm như mong đợi.
Tuổi Thìn
Tuần mới (22/8 - 28/8) có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Thìn thay đổi.
Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.
Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Thìn cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều.
Tuổi Dậu
Những người sinh năm Dậu vào nửa cuối năm rất phổ biến và gặp nhiều may mắn về tài lộc, cho dù đó là may mắn giàu có tích cực hay một phần đều rất phổ biến.
Ngoài việc tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống, vào tuần mới Dậu còn được Thần Tài kỳ vọng, và ắt hẳn sẽ có những con đường tiền bạc ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn ổn khi làm việc bên ngoài để được tăng lương.
Nếu bạn bắt đầu kinh doanh của riêng mình, công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển vượt bậc. Nói chung, công việc khó khăn sẽ được đền đáp.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.