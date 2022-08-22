Mùa thu tiết trời mát mẻ, vận số 3 con giáp này cũng lên hương, bơi trong biển tiền, chìm trong biển bạc, tỉ sự như mơ, hỷ sự bất ngờ, giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 00:40

Mùa thu này, những con giáp này có vận số vượng phát, ngày càng thành công trong công việc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người hiền lành, nhân hậu, biết đồng cảm với mọi người. Con giáp này biết đồng cảm, quan tâm đến mọi người. Họ thật thà, trung thực, nói được làm được.

Mùa thu tiết trời mát mẻ, vận số 3 con giáp này cũng lên hương, bơi trong biển tiền, chìm trong biển bạc, tỉ sự như mơ, hỷ sự bất ngờ, giàu sang viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người tuổi này thích đến chốn đông người, đến nơi quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Người tuổi Hợi không ngại khó ngại khổ, kiên trì, cố gắng hết sức cho đến khi thành công.

Mùa thu này, Hợi sẽ được gặp Quý nhân, thần Tài hỗ trợ, làm việc gì cũng thuận lợi, biến rủi thành may, biến bại thành thắng.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022 tuổi Mùi có 2 thời điểm khó khăn liên tiếp là tháng 6 và tháng 7 âm, cần họ phải đặc biệt cẩn trọng để tránh những chuyện không hay, mất tiền lại mệt người.

Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, sang tháng 8 âm, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Mùa thu tiết trời mát mẻ, vận số 3 con giáp này cũng lên hương, bơi trong biển tiền, chìm trong biển bạc, tỉ sự như mơ, hỷ sự bất ngờ, giàu sang viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Tuổi Dần

Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng sắp tới đây tuổi Dần cần phải nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội thăng hoa, đặc biệt thần tài sẽ sớm lâm môn, tuổi Dần cần phải nắm bắt thời cơ và phát huy thế mạnh, trước sau gì cũng sẽ thăng hoa vượt trội. Cuối năm 2022 này, tuổi Dần nếu không thành Rồng cũng thành Phượng, tình tiền mỹ mãn.

Mùa thu tiết trời mát mẻ, vận số 3 con giáp này cũng lên hương, bơi trong biển tiền, chìm trong biển bạc, tỉ sự như mơ, hỷ sự bất ngờ, giàu sang viên mãn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dần khá liều lĩnh, họ chấp nhận mọi khó khăn thử thách để có thể xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo như mong muốn. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công, bên cạnh đó họ cũng không tự mãn mà ngày càng tiếp tục phát huy thế mạnh.

Bài viết chỉ mang tính chất minh họa.

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