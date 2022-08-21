Sau 22/8, 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, hỷ sự song hành, may mắn ngập tràn, tài lộc thăng hoa, công danh sáng chói, giàu sang tột đỉnh

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội thành công trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống vất vả, khổ cực, nhưng trên thực tế họ là con giáp biết nhìn xa trông rộng, càng tích lũy và phấn đấu nhiều, cuộc đời sau này sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Người tuổi Sửu tâm niệm, có làm thì mới có ăn nên họ không bao giờ ngừng lao động.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Từ 21/8, tuổi Sửu đã gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp đang xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến và nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời.

Sau ngày 22/8, Sửu có cơ hội được Quý nhân phù trợ, công việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, làm đâu thắng đó, làm một lãi mười, giàu có không ai sánh bằng.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo, vận mệnh của người tuổi Thìn thay đổi đáng kể sau ngày 22/8. Vận may của con giáp này xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Thìn được các sao cát lành chiếu sáng. Người tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa

Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Ảnh minh họa

Sau ngày 22/8, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.