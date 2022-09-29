Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tuất luôn điềm tĩnh, biết cân nhắc trong mọi việc. Họ nhận thức rõ ràng về cuộc sống nên biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này đối xử tốt với mọi người.

Vào 17h chiều 29/9, đây là khoảng thời gian quyết định thành công của dự án. Việc tập trung làm việc, nỗ lực hết mình sẽ giúp con giáp này đạt được thành tựu như mong đợi.

Họ hăng say, nhiệt huyết và nghiêm túc trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.

Trong khi đó, người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng. Họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Sửu

Khi nghĩ về tuổi Sửu, người ta thường nghĩ đến con giáp chân chất, thích bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Tuổi Sửu không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà họ còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, người tuổi Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Song, tuổi Sửu lại dễ mềm lòng và tin người nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất của, hao tài. Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen.

Vào 17h chiều 29/9 sẽ là thời cơ vàng giúp người tuổi Sửu vượng phát đủ đường, công danh thăng tiến, chuyện làm ăn cũng lên một tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ chính là một trong những con giáp may mắn nhất vào 17h chiều 29/9. Cả tình cả tiền đều có được thu hoạch khá lớn, chẳng bỏ lỡ điều gì cả. Khoảng thời gian này, con giáp sẽ nhận được tình yêu êm đẹp cũng như tiền bạc rủng rỉnh, không cần lo nghĩ.

Vận trình tình cảm đang tiến triển như những gì bạn mong đợi. Bạn đang hạnh phúc trong tình yêu viên mãn, không cần phải suy nghĩ. Cặp đôi tuổi Tị có lẽ sẽ sớm tính đến chuyện về ra mắt 2 bên gia đình trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Tài chính không phải là tất cả nhưng sẽ giúp vận trình tình cảm của bạn vững chắc, êm đẹp hơn. Con giáp này đang làm rất tốt việc của mình, thu hoạch từ công việc không hề nhỏ. Hơn nữa, bản mệnh còn bớt thời gian nghỉ ngơi để làm thêm nghề tay trái nữa

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