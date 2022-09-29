Vào 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp trúng độc đắc 99 tỷ, giàu nứt vách, bạc tiền bao la, túi vàng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 11:40

Thần Tài tỏa phúc khí, 3 con giáp sau đây mừng hết lớn vì cơ duyên trúng xổ số thêm tài lộc vượng phát không ai bằng vào 17h chiều 29/9.

Tuổi Tuất

Vào 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp trúng độc đắc 99 tỷ, giàu nứt vách, bạc tiền bao la, túi vàng rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn điềm tĩnh, biết cân nhắc trong mọi việc. Họ nhận thức rõ ràng về cuộc sống nên biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này đối xử tốt với mọi người.

Họ hăng say, nhiệt huyết và nghiêm túc trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.

Vào 17h chiều 29/9, đây là khoảng thời gian quyết định thành công của dự án. Việc tập trung làm việc, nỗ lực hết mình sẽ giúp con giáp này đạt được thành tựu như mong đợi.

Trong khi đó, người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng. Họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Sửu

Khi nghĩ về tuổi Sửu, người ta thường nghĩ đến con giáp chân chất, thích bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Tuổi Sửu không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà họ còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, người tuổi Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Vào 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp trúng độc đắc 99 tỷ, giàu nứt vách, bạc tiền bao la, túi vàng rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Song, tuổi Sửu lại dễ mềm lòng và tin người nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất của, hao tài. Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen.

Vào 17h chiều 29/9 sẽ là thời cơ vàng giúp người tuổi Sửu vượng phát đủ đường, công danh thăng tiến, chuyện làm ăn cũng lên một tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Vào 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp trúng độc đắc 99 tỷ, giàu nứt vách, bạc tiền bao la, túi vàng rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ chính là một trong những con giáp may mắn nhất vào 17h chiều 29/9. Cả tình cả tiền đều có được thu hoạch khá lớn, chẳng bỏ lỡ điều gì cả. Khoảng thời gian này, con giáp sẽ nhận được tình yêu êm đẹp cũng như tiền bạc rủng rỉnh, không cần lo nghĩ.

Vận trình tình cảm đang tiến triển như những gì bạn mong đợi. Bạn đang hạnh phúc trong tình yêu viên mãn, không cần phải suy nghĩ. Cặp đôi tuổi Tị có lẽ sẽ sớm tính đến chuyện về ra mắt 2 bên gia đình trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

 

 

Tài chính không phải là tất cả nhưng sẽ giúp vận trình tình cảm của bạn vững chắc, êm đẹp hơn. Con giáp này đang làm rất tốt việc của mình, thu hoạch từ công việc không hề nhỏ. Hơn nữa, bản mệnh còn bớt thời gian nghỉ ngơi để làm thêm nghề tay trái nữa

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ 1/10 đến 5/10, khó ai đỏ hơn 3 con giáp này: Tiền rót vào túi ầm ầm, tài khoản nhảy số triền miên, tài lộc ùn ùn kéo đến

Từ 1/10 đến 5/10, khó ai đỏ hơn 3 con giáp này: Tiền rót vào túi ầm ầm, tài khoản nhảy số triền miên, tài lộc ùn ùn kéo đến

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn có tài lộc vượng phát từ 1/10 đến 5/10, túi tiền rủng rỉnh thoải mái chi tiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10