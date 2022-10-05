Vào 16h ngày 6/10, xin chúc mừng 3 con giáp đón nhận điềm lành, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 16:00

Tử vi 12 con giáp có nói, vào bước vào khung giờ này có 3 con giáp được quý nhân phù trợ, nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có sự thay đổi mạnh mẽ trong tháng 11, đặc biệt vào thời gian này, con giáp tuổi Tý vượng vận, tài lộc dồi dào, không lo thiếu tiền. Họ gặp được những cơ hội hiếm có thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đến từ hai tháng trước. Trong tương lai, người tuổi Tý có thể sống cuộc sống "chuột sa chĩnh gạo", vô lo vô nghĩ.

Vào 16h ngày 6/10, xin chúc mừng 3 con giáp đón nhận điềm lành, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, đối với một số con giáp tuổi Tý, trong thời gian này cũng cần chú ý đến sức khỏe vì có thể gặp phải bệnh về nóng trong người, khiến cho một số người tâm tính không tốt, dễ cáu gắt. Người tuổi Tý cần chú ý tiết chế tình cảm, ăn uống bồi bổ hợp lý, chăm sóc thân thể cẩn thận.

Tuổi Thìn

Bước vào thời gian này, tuổi Thìn vẫn giữ nguyên được phong độ giống với tuần trước. Theo tử vi học, con giáp này sẽ có khả năng chuyển biến sang một hướng đi mới. Đây là hướng đi mới mà tuổi Thìn đã dự định từ lâu. Các vấn đề về tài lộc, sức khỏe, tình duyên của người tuổi Thìn cũng vô cùng tốt đẹp. Thời gian này sẽ gặp may mắn nhất về đường tài lộc.

Vào 16h ngày 6/10, xin chúc mừng 3 con giáp đón nhận điềm lành, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự thịnh vượng có được nhờ những nguồn thu khác nhau mà tuổi Thìn đã đầu tư ở trước đó. Tuy nhiên, để được thành công trong công việc, tuổi Thìn nên cố gắng nhiều hơn nữa. Đối với những người tuổi Thìn đang làm về lĩnh vực kinh doanh, đây là thời điểm tốt để mạo hiểm đầu tư. Những dự án đầy tiềm năng này có thể giúp tuổi Thìn thu về lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận từng bước đi để tránh những rủi ro xảy ra.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách kiên cường, trung thực, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tuất thường không gặp được nhiều may mắn nhưng họ lại có bản lĩnh phi thường, làm việc gì cũng rất quyết tâm, chẳng may có chướng ngại cũng không nản lòng mà luôn tích cực, lạc quan, chờ ngày gặt hái được quả ngọt.

Vào 16h ngày 6/10, xin chúc mừng 3 con giáp đón nhận điềm lành, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, người tuổi Tuất vốn thông minh và mạnh mẽ, họ luôn biết tìm cách để giải quyết những vấn đề đó. Vào khung giờ này trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống cuối cùng cũng khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó còn tìm được cơ hội đổi đời, về sau không lo cơm áo gạo tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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