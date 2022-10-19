Vào 16h ngày 20/10: Thánh nhân chiêu đãi kẻ hiền tài, 3 con giáp hưởng phúc lộc sâu dày, tài khoản có tiền tỷ

Tử vi dự đoán có 3 con giáp vượng tài lộc vào khung giờ này, đón nhiều tin vui về tiền bạc, kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tài cao, chí lớn. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng hơi bảo thủ. Con giáp này không dễ dàng thay đổi quan điểm của bản thân. Con giáp này có lòng tự trọng cao, nhạy cảm và giàu cảm xúc. Trong công việc, con giáp tuổi Ngọ khá thông minh, nhanh nhạy, luôn là chủ nhân của những sáng kiến mới lạ. Thời gian gần đây, công việc kinh doanh của họ không được tốt. Đối thủ cạnh tranh, áp lực nhiều khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn.



Ảnh minh họa: Internet Vào khung giờ này, người tuổi Ngọ vận khí tràn đầy, làm đâu thắng đó. Người làm kinh doanh được Thần Tài ban phát của cải nên buôn may bán đắt, khách hàng nườm nượp kéo đến mua hàng. Con giáp này tìm được nguồn hàng tốt nên lấy được lòng tin của khách hàng. Có nhiều đối tác muốn hợp tác làm ăn với họ. Trong khi đó, những người đầu tư tài chính, bất động sản cũng sẽ sớm chốt lời. Tuổi Thìn Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang sứ mệnh của Rồng, dù cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua mọi thứ nhờ bản lĩnh vốn có. Đa số người tuổi Thìn có ý chí mạnh mẽ, có máu liều lĩnh và không ngừng theo đuổi sự giàu có, quyền lực. Họ cũng không có thói quen nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián, mà ngược lại rất thích quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Cũng chính vì tính cách này mà người tuổi Thìn rất được lòng mọi người, được sếp tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, tuổi Thìn là con giáp gặp được nhiều may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được quý nhân phương xa, giúp tuổi Thìn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp. Lúc này, tuổi Thìn cần cân nhắc trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, đây có thể là quyết định giúp tuổi Thìn đổi đời. Tuổi Tỵ Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tỵ nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ không cho phép người khác coi thường mình nên bản mệnh luôn nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Với tính cách này cộng thêm có tài lãnh đạo nên tuổi Tỵ dễ dàng đạt được vị trí cao trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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