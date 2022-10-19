Tử vi 8h sáng ngày 20/10: Vận xui tan biến, 3 con giáp hoan hỉ rơi vào núi vàng, giàu sang nhất xứ 

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 08:00

Trong khung giờ này có 3 con giáp sẽ may mắn bội phần, mọi chuyện hanh thông và sự nghiệp thăng hoa.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tương đối kín tiếng, không bao giờ công khai, lớn tiếng về chuyện của bản thân. Họ cũng luôn làm việc chăm chỉ một cách lặng lẽ, âm thầm. Khung giờ này, sự nghiệp của người tuổi Dậu bắt đầu phất lên, vận may tăng cao. Nếu là phụ nữ thì vượng phu ích tử, nếu là nam giới cũng giúp vợ, trợ con.

Tử vi 8h sáng ngày 20/10: Vận xui tan biến, 3 con giáp hoan hỉ rơi vào núi vàng, giàu sang nhất xứ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, con giáp Dậu có nhiều tiền trong tài khoản, cuộc sống tương lai sẽ an lành, tốt đẹp. Về sự nghiệp, người tuổi Dậu cũng được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Cuộc sống của họ khá suôn sẻ, ổn định.

Tuổi Dần 

Những người tuổi Dần luôn có ý chí mạnh mẽ và thái độ làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp và rất nghiêm túc. Đó là một trong những lý do tại sao tuổi Dần có thể cải thiện hiệu quả công việc và không ngừng gia tăng thu nhập.

Tử vi 8h sáng ngày 20/10: Vận xui tan biến, 3 con giáp hoan hỉ rơi vào núi vàng, giàu sang nhất xứ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này những người tuổi Dần sẽ có Nhị Hợp quý nhân và Kim Quỹ cát tinh nhập cung, chính bởi vậy nên vận trình tươi sáng và những chú hổ sẽ gặp nhiều may mắn. Với sự trợ giúp của Thần tài cộng với những cố gắng nỗ lực của bản thân, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp hanh thông, công việc làm ăn thuận lợi từ đó có thu nhập cao, tiền vào như nước và không cần phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này. Người tuổi Mùi gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài lộc thì nên xuất hành theo hướng này.

Tử vi 8h sáng ngày 20/10: Vận xui tan biến, 3 con giáp hoan hỉ rơi vào núi vàng, giàu sang nhất xứ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lời lãi từ việc đầu tư buôn bán.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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