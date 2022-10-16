Tử vi 4 ngày (17, 18, 19 và 20/10): Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được Chính Ấn che chở, dự báo công việc hanh thông, vạn sự thuận lợi. Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều bước tiến rõ rệt. Mọi khó khăn đều được đẩy lùi nhanh chóng, giúp bạn thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Những người sinh nhằm tuổi Thìn là người hướng ngoại, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến. Đây là những người sinh ra đã có thân phận cao quý, bất kể làm gì cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Đồng thời Thìn không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để có đủ bản lĩnh thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

4 ngày này, người tuổi Dần rũ sạch tai ương, vận may tăng vọt. Nhờ tài năng hơn người, nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm may mắn, con giáp này thỏa chí tung hoành, sớm vươn lên vị trí cao trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này liên tục thắng đậm trên thương trường, ký được nhiều hợp đồng có giá trị cao. Nếu mọi thứ xuôi thuận thì đến cuối tháng người tuổi này có thể tích cóp được khoản tiền kha khá, trở thành phú ông, phú bà.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, tuổi Thìn nhận được rất nhiều may mắn và hạnh phúc. Vì là người trọng tình nghĩa, Thìn cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh những người mình yêu thương. Sức khỏe trong những ngày này của bạn cũng rất bền bỉ, năng lượng tinh thần của bạn luôn ở mức cao khiến cho mọi người xung quanh cũng được tiếp thêm sức mạnh. Nhìn chung, đây sẽ là những ngày đầm ấm, hạnh phúc dành cho người cầm tinh con rồng.

Tuổi Tý

Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ. Theo các chuyên gia phong thủy, 4 ngày này là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý, sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Thần Tài độ trì, quý nhân hỗ trợ nên con đường công danh của Tý trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung cho công việc để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục được giao, đồng thời đề xuất triển khai hạng mục mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.