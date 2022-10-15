Tử vi 5 ngày (từ ngày 16 đến 20/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 10:10

3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh thành đạt trong 5 ngày này.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân nhanh nhẹn và luôn yêu đời, có thần vượt khó. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là thỉnh thoảng họ quá ỷ lại vào khả năng của mình nên nhiều khi họ không thích lắng nghe ý kiến từ những người khác mà kiên quyết thực hiện công việc theo ý mình. Trong 5 ngày (từ ngày 16 đến 20/10), con giáp tuổi Thân là một trong những người có cơ may đón thần May Mắn tới nhà.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 16 đến 20/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, họ có nhiều cơ may làm ăn phát tài, việc buôn bán ngày càng thuận lợi. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì vượng vận hơn trước. Họ kiếm được nguồn hàng chất lượng với giá cả phải chăn. Người làm công ăn lương cũng thể hiện được năng lực, được cấp trên khen thưởng mà giành lấy cơ hội thăng lên vị trí tốt, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn biết vượt lên khó khăn giành lấy vinh quang. Tử vi học có nói, trong 5 ngày này cuộc sống tuổi Dần có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Thời gian trước, tuổi Dần không mấy may mắn và suôn sẻ thì lúc này đã đến hồi hưởng quả ngọt.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 16 đến 20/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều cần làm nhất chính là phát huy hết thế mạnh để có được cơ hội đổi đời. Ngoài ra, tuổi Dần cũng cần phải bình tĩnh quan sát tình hình để thay đổi để giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa và tốt đẹp hơn. Đối với những người đi làm công ăn lương, đây là thời điểm tốt để thể hiện năng lực bản thân thu hút sự chú ý của cấp trên.

Tuổi Dậu

Nửa đầu tháng 10, tuy không phải là thời gian con giáp Dậu gặp nhiều khó khăn, song tài lộc của tuổi Dậu vẫn có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên ngay khi bước vào nửa cuối tháng, họ ngay lập tức lại có nhiều cơ hội phất lên, thậm chí đổi đời, cuộc sống có nhiều niềm vui và thành tựu khiến nhiều người khác phải ghen tị.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 16 đến 20/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, được sao cát tinh Kim Quỹ chiếu rọi, tuổi Dậu có nhiều điều kiện tốt để có thể làm giàu nhanh chóng. Vì sao Kim Quỹ là sao chủ về phúc khí, tài lộc và tiền bạc, nên với sự thông minh, chăm chỉ và sắc sảo, nhạy bén trong tiền bạc, tuổi Dậu rất dễ "làm nên chuyện".

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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