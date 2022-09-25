Những nét tướng trên mặt báo hiệu đây là người phụ nữ giàu sang phú quý phát hờn

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 19:20

Phụ nữ sở hữu những nét tướng dưới đây có số vượng phu ích tử, đàn ông lấy được là cực kỳ may mắn.

1. Sống mũi cao, thẳng

Những nét tướng trên mặt báo hiệu đây là người phụ nữ giàu sang phú quý phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sở hữu sống mũi cao, thẳng thường là người có tướng đại phú quý. Họ là người có tài năng bẩm sinh, giỏi giang lại thêm được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, trong công việc họ rất được lòng đồng nghiệp bởi tính cách chăm chỉ, nhanh nhẹ, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hậu vận sung sướng, giàu sang. Đây cũng là tướng mặt phụ nữ lấy chồng giàu sang, thường là doanh nhân thành đạt.

2. Mũi to, cánh mũi dày, đầu mũi tròn

Hiện giờ, các cô gái thường ưa chuộng những chiếc mũi nhỏ, sống mũi cao, cánh mũi gọn. Nhiều người có chiếc mũi to thì thường thích đi sửa lại cho mũi cao hơn nhỏ hơn. Tuy nhiên, người ta thường bảo sửa gì trên mặt chứ sửa mũi hay sửa mắt thì phải đi xem, xem là mình sửa có bị phá tướng phạm cung tài lộc mà từ đó việc làm ăn sa sút, bết bát.

Những nét tướng trên mặt báo hiệu đây là người phụ nữ giàu sang phú quý phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mũi to có thể là không ưa nhìn, nhưng theo nhân tướng học nó lại là điểm chấn giữ tài lộc của mỗi người. Mũi càng to, cánh mũi càng dày và bạnh thì chứng tỏ sự nghiệp càng vững, hậu vận an nhàn sung sướng và đặc biệt là có lộc về đất đai. Hơn nữa những người phụ nữ sở hữu tướng mũi này được coi là người có vẻ ngoài phúc hậu, ăn to nói lớn, ý chí kiên định mạnh mẽ, khí chất ngút trời, sau này không làm tướng thì cũng làm quan.

3. Nhân trung dài, rõ

Nhân trung chính là đường dọc lõm giữa mũi và môi trên. Nhân trung là bộ phận đại diện cho khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu nhân trung của phụ nữ dài, rõ và sâu thì cô gái đó có khả năng sinh nở tốt, sẽ cho ra đời những đứa con khỏe mạnh và thông minh.

Những nét tướng trên mặt báo hiệu đây là người phụ nữ giàu sang phú quý phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người quan trọng về tướng mạo sẽ không bao giờ bỏ qua đặc điểm này. Phụ nữ có nhân trung dài, rõ thường là người tháo vát, hiếu thuận, làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, giúp cho cả gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Họ cũng là người giỏi giang, kiếm tiền tốt, mang về tài lộc dồi dào cho gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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