Những nét tướng trên mặt báo hiệu đây là người phụ nữ giàu sang phú quý phát hờn

Mũi to có thể là không ưa nhìn, nhưng theo nhân tướng học nó lại là điểm chấn giữ tài lộc của mỗi người. Mũi càng to, cánh mũi càng dày và bạnh thì chứng tỏ sự nghiệp càng vững, hậu vận an nhàn sung sướng và đặc biệt là có lộc về đất đai. Hơn nữa những người phụ nữ sở hữu tướng mũi này được coi là người có vẻ ngoài phúc hậu, ăn to nói lớn, ý chí kiên định mạnh mẽ, khí chất ngút trời, sau này không làm tướng thì cũng làm quan.

3. Nhân trung dài, rõ

Nhân trung chính là đường dọc lõm giữa mũi và môi trên. Nhân trung là bộ phận đại diện cho khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu nhân trung của phụ nữ dài, rõ và sâu thì cô gái đó có khả năng sinh nở tốt, sẽ cho ra đời những đứa con khỏe mạnh và thông minh.

Người quan trọng về tướng mạo sẽ không bao giờ bỏ qua đặc điểm này. Phụ nữ có nhân trung dài, rõ thường là người tháo vát, hiếu thuận, làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, giúp cho cả gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Họ cũng là người giỏi giang, kiếm tiền tốt, mang về tài lộc dồi dào cho gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.