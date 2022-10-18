Tử vi 2 ngày (19 và 20/10): 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn sau lưng, bất ngờ trúng độc đắc, công danh rực rỡ, sự nghiệp đột phát

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 17:30

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong 2 ngày (19 và 20/10). Ai sẽ là người chạm tay vào nhiều cơ hội kiếm tiền quý giá, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

 

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong 2 ngày này diễn ra suôn sẻ. Công việc bận rộn đòi hỏi con giáp này cần có kế hoạch quản lý thời gian hợp lý để có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao cho. Ngoài ra, đừng quên học thêm một kỹ năng mềm để dùng đến khi cần thiết.

Tử vi 2 ngày (19 và 20/10): 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn sau lưng, bất ngờ trúng độc đắc, công danh rực rỡ, sự nghiệp đột phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc sáng rõ. Con giáp này đã không cần phải cân đo chi li cho việc mua sắm, đáp ứng nhu cầu cá nhân như khoảng thời gian trước. Thân nhờ ngũ hành tương sinh nên tinh thần vô cùng phấn chấn, sức khỏe dồi dào. Con giáp này cảm thấy không thể ngồi yên một chỗ nên chỉ muốn đi ra ngoài chơi, đi dạo, hoặc đi khám phá điều mới mẻ nào đó để tăng trải nghiệm hữu ích cho bản thân.

Tuổi Dần

Tình hình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng rực rỡ, cho dù bạn làm công việc gì cũng có cơ hội thu được một khoản kha khá. Người làm ăn kinh doanh chớp được thời cơ nên đi trước đối thủ một bước, khiến tiền tài đổ ào ào về túi.

Tử vi 2 ngày (19 và 20/10): 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn sau lưng, bất ngờ trúng độc đắc, công danh rực rỡ, sự nghiệp đột phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng để khích lệ tinh thần, mong bạn tiếp tục cố gắng cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, bạn cần tránh những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, không ai chịu nhượng bộ khi đứng trước lợi ích. Bạn hãy chú ý cách hành xử kẻo làm xấu hình ảnh của bản thân.

Tuổi Mão

Mão vốn có tính cách ngay thẳng, cầu tiến và luôn cố gắng trước những khó khăn của cuộc đời. Trong cuộc sống gia đình, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm có vất vả nhưng khi về nhà, Mão cũng luôn giúp đỡ nửa kia trong các công việc hằng ngày.

Tử vi 2 ngày (19 và 20/10): 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn sau lưng, bất ngờ trúng độc đắc, công danh rực rỡ, sự nghiệp đột phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày này, Mão hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, công việc tuổi Mão có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Mão phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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