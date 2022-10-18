Đúng 16h ngày 19/10: Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hồi phục vận may, gom hết tài khí, vận mệnh thay đổi nhanh chóng, tài lộc chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 16:00

Nhờ hiền lành, lương thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính nên trong khung giờ này, 3 con giáp dưới đây sẽ được hưởng lộc trời cho.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, táo bạo dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này không ngại thay đổi, luôn theo đuổi cái mới, dám chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi này tài giỏi, sáng tạo và luôn nghĩ ra những ý tưởng mới lạ.

Đúng 16h ngày 19/10: Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hồi phục vận may, gom hết tài khí, vận mệnh thay đổi nhanh chóng, tài lộc chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là khoảng thời gian tốt để người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ thu lời lớn. Là người dám chấp nhận rủi ro, khôn ngoan trong các khoản đầu tư nên con giáp này đã có được những thương vụ thành công. Người tuổi này làm kinh doanh nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên. Ngoài ra, con giáp này cần học tập, trau dồi nhiều hơn trong lĩnh vực mà mình kinh doanh để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Thời gian này, tuổi Tỵ đã bị thử thách khá nhiều, từ chuyện sức khỏe cho tới công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống. Là một trong số những con giáp có vận may rơi vào khung giờ này, tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều cơ hội làm giàu. Nếu biết nắm bắt, với sự thông minh, chu đáo và điềm tĩnh của mình, người tuổi Tỵ có thể làm nên chuyện trong thời điểm này, trở nên sung túc, dư dả.

Đúng 16h ngày 19/10: Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hồi phục vận may, gom hết tài khí, vận mệnh thay đổi nhanh chóng, tài lộc chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tỵ nhất định phải tận dụng cơ hội trời cho này để làm giàu, vì về cuối tháng 10 mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn với họ.

Tuổi Thìn

Vào thời điểm này, người tuổi Thìn cũng được nhận định là sẽ đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Đúng 16h ngày 19/10: Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hồi phục vận may, gom hết tài khí, vận mệnh thay đổi nhanh chóng, tài lộc chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bạn quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại có khát vọng làm giàu nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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