Vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch (21/10 - 30/10/2022), Thần Tài gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, 'quét nhà' cũng ra tiền, nắm cơ hội trúng số độc đắc, tài lộc trải dài từ ngõ vào nhà, sống đời an nhiên

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 15:34

3 con giáp hốt vàng hốt bạc đầy tay, nhận lộc phú quý, sung túc đủ đầy, cuộc đời hưởng nhiều may mắn, phát tài bất ngờ.

Tuổi Sửu

Sửu vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc. Theo tử vi, vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Sửu liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. 

Người tuổi Sửu được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Con giáp này hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sửu liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Sửu vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thực hiện trơn tru. Cơ hội làm giàu không thiếu, tuy nhiên nó đòi hỏi bản mệnh cần phải biết nắm bắt khi cơ hội tới tay mình, nếu làm được việc cuộc sống phất lên giàu sang phú quý chỉ là vấn đề thời gian.

Vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch (21/10 - 30/10/2022), Thần Tài gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, 'quét nhà' cũng ra tiền, nắm cơ hội trúng số độc đắc, tài lộc trải dài từ ngõ vào nhà, sống đời an nhiên - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thực hiện trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi thường thông minh và linh hoạt. Con giáp này cũng là những người dũng cảm và ngoan cường. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp. Tử vi 12 con giáp cho biết, Hợi có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn.

Vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của Hợi nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Đây chính là thời điểm tài lộc đại phát, nhất là với người tuổi Hợi làm kinh doanh buôn bán. Thời gian này, hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

Vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch (21/10 - 30/10/2022), Thần Tài gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, 'quét nhà' cũng ra tiền, nắm cơ hội trúng số độc đắc, tài lộc trải dài từ ngõ vào nhà, sống đời an nhiên - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp cho biết, Hợi có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành, so với những con giáp khác, tuổi Tuất không gặp được nhiều may mắn, nhưng con giáp này có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, và không ngừng tìm cơ hội đổi đời. Cuộc đời của tuổi Tuất phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nên càng phải phấn đấu nhiều hơn gấp bội lần.

Tử vi cho biết, vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Tuất, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về. Con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Tuất sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung thời gian tới, Tuất sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người tuổi Tuất không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn.

Vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch (21/10 - 30/10/2022), Thần Tài gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, 'quét nhà' cũng ra tiền, nắm cơ hội trúng số độc đắc, tài lộc trải dài từ ngõ vào nhà, sống đời an nhiên - Ảnh 3
Tử vi cho biết, vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Tuất, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc trong 4 ngày liên tiếp ( 15, 16, 17, 18/11/2022)

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc trong 4 ngày liên tiếp ( 15, 16, 17, 18/11/2022)

3 con giáp trúng số đổi đời, ôm cục tiền khủng, sự nghiệp thăng hoa, ngồi không đếm tiền, vạn sự như ý.

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