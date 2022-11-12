Vào 10 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn đầy tay, tiền bạc rủng rỉnh, tài vận lên dốc, gánh tiền còng lưng

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 05:49

Dự đoán 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, con giáp có sự thay đổi vượt bậc, đón may mắn, nhận niềm vui, tiền bạc dư dả, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, không thích soi mói, rò xét người khác. Họ rất khắt khe với bản thân nhưng lại rất khoan dung với bạn bè. Nhờ có quan điểm sống tích cực, con giáp tuổi Thìn nỗ lực để phát triển sự nghiệp và có những kết quả không tồi.

Bước sang 10 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Thìn có sự thay đổi lớn. Sự nghiệp phát triển, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, trong gia đình cũng có tiếng nói "quyền lực". Con giáp tuổi Thìn luôn giúp đỡ, dìu dắt những thành viên gia đình để cùng phát triển, cùng có lợi. Sự đồng sức đồng lòng từ công ty đến gia đình giúp họ làm việc hiệu quả hơn, đủ sức mạnh để thay đổi hiện trạng.

Vào 10 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn đầy tay, tiền bạc rủng rỉnh, tài vận lên dốc, gánh tiền còng lưng - Ảnh 1
Bước sang 10 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Thìn có sự thay đổi lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách ôn hòa và rất dễ hòa đồng Trong mắt họ không có gì là quá cực đoan, quá xấu xí. Con giáp này cũng có những cách giao tiếp và ứng xử khéo léo để hòa hợp với mọi người.

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cuộc sống của họ đã bước sang trang mới tươi đẹp hơn. Những người này đạt được thành công, ổn định công việc và đảm bảo rằng cuộc sống của mình ngày một khấm khá. Nhờ những kết quả tốt đẹp mà con giáp tuổi Mão càng hăng hái làm việc, cống hiến. Họ có thu hoạch đủ đầy, không chỉ công danh, sự nhiệp tiến triển khá tốt mà cuộc sống riêng tư cũng không có sự bối rối, lo lắng.

Vào 10 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn đầy tay, tiền bạc rủng rỉnh, tài vận lên dốc, gánh tiền còng lưng - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cuộc sống của họ đã bước sang trang mới tươi đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách đặc biệt mạnh mẽ. Họ cũng là những người có thể đưa ra những phán đoán chính xác, đặc biệt giỏi tư duy trong kinh doanh. Con giáp này đủ lý trí để đưa ra những quyết định quan trọng, có lợi cho sự phát triển sau này của họ. Sang 10 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Dần vô cùng hanh thông.

Sự nghiệp của họ bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, đột phá khỏi "nút cổ chai" đang kìm hãm đà phát triển của mình. Một mặt họ sẽ không bị tụt hậu trong sự nghiệp, mặt khác cũng ổn định nguồn thu, tài chính xông xênh hơn. Hiện tại, hầu hết những khó khăn của con giáp tuổi Dần đều đã được giải quyết, cơ hội phát triển rộng mở và chất lượng cuộc sống ngày càng cải thiện.

Vào 10 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn đầy tay, tiền bạc rủng rỉnh, tài vận lên dốc, gánh tiền còng lưng - Ảnh 3
Sang 10 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Dần vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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