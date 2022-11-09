Tương Hại giáng họa, đúng ngày 10/11/2022, 3 con giáp tiền bạc giảm sút, cẩn thận kẻ gian, vướng phải vất vả, gặp nhiều khó khăn

Xem tử vi thứ Năm ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết các phương diện cuộc sống của mình, từ sự nghiệp, tài lộc đến tình cảm biến động ra sao, từ đó luôn chủ động trước mọi tình huống.
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Tuổi Mão
Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận. Bởi xung quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe tìm cơ hội để hãm hại bạn, khiến bạn liên tiếp gặp phải sự cố.
Dù đang làm công việc hay giữ vị trí gì đi nữa, bản mệnh cũng không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình. Đừng vội nghe theo ý kiến của người khác, bạn cần giữ chính kiến của mình. May mắn Thủy sinh Mộc cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của bạn. Hãy trao đổi với người ấy những điều bạn còn chưa rõ, chắc hẳn đối phương sẽ đưa ra cho bạn những gợi ý, những hướng đi đáng tin cậy đấy.
Tuổi Mùi
Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi dễ rơi vào cảnh tranh cãi với đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng có cái lý của mình nên chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng công việc lâm vào bế tắc. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi. Bạn thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại, đồng tiền cũng chẳng thể chảy về túi.
Đáng buồn hơn, Thổ khắc Thủy cho thấy người độc thân quá ngây thơ có thể phải chịu tổn thương trong ngày hôm nay. Bạn không nên nghe theo lời tán tỉnh ngọt ngào của bất cứ ai. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bạn nên nhìn vào hành động của đối phương.
Tuổi Dậu
Tử vi hàng ngày thấy, Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu làm việc gì cũng vướng phải khó khăn trong ngày thứ 5 này. Dường như kẻ tiểu nhân luôn tìm cách phá đám, khiến công việc tưởng chừng quen thuộc cũng chẳng thế tiến triển như dự tính.
Chuyện làm ăn cũng chưa có dấu hiệu thật sự tích cực, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bạn đang đặt ra những mục tiêu quá cao xa, thích tìm hiểu những lĩnh vực mới nhưng lại chưa xác định được đúng năng lực của mình và thực tế trước mắt. Kim sinh Thủy, người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Đó có thể là người mà bạn cũng đã thầm để ý suốt bấy lâu. Còn chần chừ gì nữa, hãy đồng ý với đối phương để cuộc sống đôi bên bước sang trang mới nhé.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm