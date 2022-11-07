2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 15:12

Trong số 12 con giáp, có những con giáp được trời ban mệnh phú quý, cuộc sống khó khăn thế nào không biết nhưng sang 2 ngày Rằm tháng 10, họ sẽ được tận hưởng giàu sang phú quý và có một cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dần

Đa số người tuổi Dần đều có xuất thân từ gia đình giàu có, tuy nhiên có số ít vẫn lao đao trong cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, ở họ luôn có một điểm chung đều rất bản lĩnh, không bao giờ sợ hãi trước những thế lực mạnh và luôn vươn lên bằng khả năng của mình.

Trong 2 ngày Rằm tháng 10, tuổi Dần được trời ban nhiều phước lành, không những thế họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố. Những công việc, kế hoạch còn dang dở đều được vận hành trơn tru. Đặc biệt, tuổi Dần sẽ trải qua cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, đầu tư đến đâu sinh lời đến đó. Cuối năm nếu không cá kiếm được khoản tiền lớn thì ít nhất cũng có được cuộc sống dư dả khiến ai cũng ngưỡng mộ.

2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền - Ảnh 1
Trong 2 ngày Rằm tháng 10, tuổi Dần được trời ban nhiều phước lành, không những thế họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người có tài năng thiên bẩm trong việc thấu hiểu và đánh giá các vấn đề rất nhanh chóng và linh hoạt. Là những người ẩn chứa trong mình sức quyến rũ tuyệt vời và khả năng chăm sóc người khác nên người tuổi Tỵ nhận được nhiều tình cảm của những người sống quanh họ.

Với những đức tính nói trên, khi làm trong các ngành nghề như giáo viên, triết gia, nhà văn, chuyên gia tâm lý, người tuổi Tỵ sẽ "như cá gặp nước", phát huy được hết các sở trường của mình và đạt được những thành tựu ngoài sức mong đợi trong sự nghiệp. Trong 2 ngày Rằm tháng 10 được dự đoán là thời gian có nhiều sự bùng nổ và đột phá trong công việc, giúp người tuổi Tỵ ghi những dấu ấn đáng ghen tị và mang về khoản thu nhập đáng nể để họ có thể sống thoải mái và dư dả.

2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền - Ảnh 2
Trong 2 ngày Rằm tháng 10 được dự đoán là thời gian có nhiều sự bùng nổ và đột phá trong công việc, giúp người tuổi Tỵ ghi những dấu ấn đáng ghen tị và mang về khoản thu nhập đáng nể để họ có thể sống thoải mái và dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bên cạnh tuổi Dần, tuổi Thìn cũng được xem là một trong những con giáp có số mệnh phú quý. Trời đã an bài, tuổi Thìn là mang mệnh Rồng, mà Rồng là đại diện cho sự quyền lực, giàu có và có khả năng thay đổi tất cả mọi thứ.

Trong 2 ngày Rằm tháng 10 này, tuổi Thìn cũng được xem là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố và có nhiều quý nhân phù trợ. Những hướng đi mới trong sự nghiệp đều được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, từ đó kéo theo tài vận cũng dồi dào. Ngày trước tuổi Thìn chỉ giàu 1, nhưng từ năm nay trở đi tài sản của họ có thể tăng lên gấp bội, may mắn hơn là sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm. Nhìn chung, tuổi Thìn rất đáng mong đợi.

2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền - Ảnh 3
Trong 2 ngày Rằm tháng 10 này, tuổi Thìn cũng được xem là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố và có nhiều quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp đón tiền tài tới cửa, tài lộc sung túc, công việc suôn sẻ, xuôi buồm thuận gió

Bước sang tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp đón tiền tài tới cửa, tài lộc sung túc, công việc suôn sẻ, xuôi buồm thuận gió

Đối với những người thuộc 3 con giáp này, sự phát triển của họ sẽ khởi sắc rực rỡ trong tuần mới tới.

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