Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): Thần Tài gọi tên, 3 con giáp nhận hết lộc này đến vận may khác, vạn sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 11:26

Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần là thời gian cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác vào 3 ngày cuối tuần. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): Thần Tài gọi tên, 3 con giáp nhận hết lộc này đến vận may khác, vạn sự như mơ - Ảnh 1
Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác vào 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Công việc làm ăn của người tuổi này cũng rất thuận lợi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): Thần Tài gọi tên, 3 con giáp nhận hết lộc này đến vận may khác, vạn sự như mơ - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): Thần Tài gọi tên, 3 con giáp nhận hết lộc này đến vận may khác, vạn sự như mơ - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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