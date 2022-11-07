Có đức mặc sức mà ăn: Sau Rằm tháng 10, 3 con giáp chất đầy phú quý, giàu có phát tài, của cải dư dôi, cơ ngơi đồ sộ

Thời điểm sau Rằm tháng 10, có 3 con giáp sẽ gặp nhiều vận may, giàu có hơn người.

Tuổi Dần Tuổi Dần trời sinh là những con người mạnh mẽ, độc lập, thông minh và luôn thể hiện phong thái của những người dẫn đầu. Khoảng thời gian giữa năm, tuổi Dần có họa tiểu nhân, thường gặp phải những chuyện không được như ý, song với bản lĩnh của mình, họ đã dễ dàng vượt qua những trở ngại này. Sau Rằm tháng 10, những chuyện xui xẻo dần qua hết, tuổi Dần liên tục gặp được vận đỏ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà mọi chuyện trong nhà đều yên ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, tử vi học có nói, họ là một trong số những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, tài chính dồi dào, công danh như ý, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ thì còn có thể trở nên giàu có bất ngờ.

Sau Rằm tháng 10, những chuyện xui xẻo dần qua hết, tuổi Dần liên tục gặp được vận đỏ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà mọi chuyện trong nhà đều yên ấm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển. Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ sau Rằm tháng 10. Người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ. Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ sau Rằm tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão So với các con giáp nói trên, tuổi Mão là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng. Theo các chuyên gia phong thủy, 2022 là thời điểm may mắn của họ, nhất là đầu năm và cuối năm. Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 10, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian giữa năm sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi. Đặc biệt, đây là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết. Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 10, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian giữa năm sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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