“Vận trình khởi sắc” 3 con giáp vào đúng 15h35 hôm nay ngày (4/11) gặp nhiều may mắn, công việc tiến triển vô cùng tích cực.

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:10

Tài lộc đến nhà vận trình công việc suôn sẻ, trong hôm nay 3 con giáp này sẻ đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Mão 

“Vận trình khởi sắc” 3 con giáp vào đúng 15h35 hôm nay ngày (4/11) gặp nhiều may mắn, công việc tiến triển vô cùng tích cực. - Ảnh 1

Tử vi ngày (4/11) mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão thuận lợi nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Chính vì vậy, người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió”

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (4/11) mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão thuận lợi nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Chính vì vậy, người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” trong ngày. Dù rằng bản mệnh không cần tốn công tốn sức quá nhiều, song cũng đạt được kết quả một cách tốt đẹp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc đáng mơ ước. Nguồn lợi nhuận khủng từ công việc kinh doanh mang đến cho con giáp này một cuộc sống sung túc, đủ đầy. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều trắc trở trong ngày. Nhắc nhở, bạn đừng nên kiểm soát nửa kia quá mức, bởi người ấy cũng cần phải có một khoảng không gian riêng. 

Giờ tốt trong ngày: 12h - 17h

Con số may mắn: 7, 10

Tuổi Mùi

“Vận trình khởi sắc” 3 con giáp vào đúng 15h35 hôm nay ngày (4/11) gặp nhiều may mắn, công việc tiến triển vô cùng tích cực. - Ảnh 2

Tử vi hôm nay ngày (4/11) cho thấy người tuổi Mùi vận thế sáng sủa, có khả năng thăng tiến cao. Biết cách sử dụng kiến ​​thức để tạo ra giá trị của cải lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày (4/11) cho thấy người tuổi Mùi vận thế sáng sủa, có khả năng thăng tiến cao. 

Tình duyên: Muốn có được người mình thích thì hãy bắt đầu từ bạn bè người thân xung quanh họ.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, có óc logic, khi báo cáo công việc sẽ kết nối được người trước và người sau, chỉ cần nhìn thoáng qua là cấp trên đã rõ, để lại ấn tượng rất tốt.

Tài lộc: Biết cách sử dụng kiến ​​thức để tạo ra giá trị của cải lớn hơn.

Sức khỏe: Khá tốt, chế độ ăn uống hợp lý. 

Giờ tốt trong ngày: 15h - 18h

Con số may mắn: 11, 14

Tuổi Dần

“Vận trình khởi sắc” 3 con giáp vào đúng 15h35 hôm nay ngày (4/11) gặp nhiều may mắn, công việc tiến triển vô cùng tích cực. - Ảnh 3

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần ngày (4/11) vô cùng may mắn trong công việc. Vận trình công việc của Dần cứ thế mà thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần ngày (4/11) vô cùng may mắn trong công việc. Những người đang xin việc, thi cử hoặc trông ngóng tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân bạn trước đây.

Vận trình công việc của Dần cứ thế mà thăng tiến, bạn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người giàu kinh nghiệm, được sếp ủng hộ nên khả năng chạm tay tới thành công rất cao.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Con số may mắn: 13, 16 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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