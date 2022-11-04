“Số phận đen đủi” 3 con giáp đón nhận nhiều điều chẳng lành trong ngày hôm nay (4/11/2022). Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập.

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:00

Tài vận đen đủi 3 con giáp gặp nhiều bất lợi trong công việc, tài chính khó khăn.

Tuổi Tý

“Số phận đen đủi” 3 con giáp đón nhận nhiều điều chẳng lành trong ngày hôm nay (4/11/2022). Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập. - Ảnh 1

Trong ngày hôm nay (4/11/2022) của tuổi Tý không thuận lợi trong công việc. Dưới tác động của cục diện Tương hại nên bạn làm gì cũng gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày hôm nay (4/11/2022) của tuổi Tý không thuận lợi trong công việc. Dưới tác động của cục diện Tương hại nên bạn làm gì cũng gặp rắc rối. Lời khuyên cho con giáp này là bình tĩnh giải quyết từng vấn đề và nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nếu thật sự cần thiết.

Tài vận: Vận trình tài lộc không có vấn đề. Con giáp này thông qua các mối quan hệ mà tìm được nhiều khách hàng với những án giá trị cao. Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận lại được khoản nhuận hậu hĩnh và không lo về tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút thử thách. Ngũ hành xung khắc khiến cho gia đình có chút không hài lòng về mối quan hệ của bạn với người yêu. Tuy nhiên, chỉ cần cả hai kiên trì và cố gắng thuyết phục sẽ nhanh chóng có được sự chấp thuận và chúc phúc.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 16h

Con số may mắn: 3, 5

Tuổi Thân

“Số phận đen đủi” 3 con giáp đón nhận nhiều điều chẳng lành trong ngày hôm nay (4/11/2022). Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập. - Ảnh 2

Tử vi trong ngày hôm nay (4/11/2022) cho thấy người tuổi Thân vận thế không tốt, phải biết ranh giới, giới hạn, đừng quá đà. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày hôm nay (4/11/2022) cho thấy người tuổi Thân vận thế không tốt, phải biết ranh giới, giới hạn, đừng quá đà. 

Tình duyên: Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tình yêu của người khác, đây là việc làm vô cùng trái đạo lý mà hủy hoại tình cảm của người khác, phải biết giữ mình trong sạch.

Công việc: Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp không tốt, tính tình không tốt đặc biệt dễ nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc với đồng nghiệp.

Tài lộc: Đừng nên có tư tưởng nhỏ nhen, rẻ rúng, người khác càng phát hiện ra thì tổn thất càng nghiêm trọng.

Sức khỏe: Bình thường, nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, chiên rán. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 1, 2

Tuổi Dần

“Số phận đen đủi” 3 con giáp đón nhận nhiều điều chẳng lành trong ngày hôm nay (4/11/2022). Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập. - Ảnh 3

Theo tử vi trong ngày hôm nay (4/11/2022), Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi trong ngày hôm nay (4/11/2022), Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác.

Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Tốt nhất, bạn cần lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể dần dần tìm ra phương án giải quyết vấn đề thích hợp nhất.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định. Hai người biết thông cảm và bao dung cho nhau, không còn xét nét nhau những lỗi lầm nhỏ bé. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính chuyện xa xôi hơn. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 2, 6

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Dựa vào bản lĩnh vốn có lại thêm “thần tài ghé thăm” 3 con giáp ôm trọn tài lộc kể sau ngày hôm nay 4/11/2022

Dựa vào bản lĩnh vốn có lại thêm “thần tài ghé thăm” 3 con giáp ôm trọn tài lộc kể sau ngày hôm nay 4/11/2022

Với bản lĩnh thiên bẩm cộng thêm việc được trời đất bao quanh, tài lộc cứ thế đến với 3 con giáp này trong ngày 4/11/2022.

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