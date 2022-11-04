Kể từ 11h15 sáng hôm nay (4/11) vận trình tài lộc của 3 con giáp này ổn định. Tuy nhiên, nên chấn chỉnh thái độ trong công việc kẻo tai hoạ ập tới

Hôm nay ngày 4//11/2022 cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, gặp việc nên chủ động, đừng để người khác nắm thóp.

Tình duyên: Khi hai người gặp phải những bất đồng, mâu thuẫn nên chủ động giải quyết, nếu không càng trì hoãn thì tình cảm càng trở nên tồi tệ và ngày càng xa cách nhau.

Hôm nay kể từ 11h15 sáng hôm nay (4/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, gặp việc nên chủ động, đừng để người khác nắm thóp.

Công việc: Trong sự nghiệp, bạn phải biết tự tìm tòi những việc để làm, đừng lúc nào cũng chờ lãnh đạo sắp xếp công việc.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay khá ổn, mặc dù tiêu nhiều nhưng cũng đang cố gắng kiếm tiền, vì vậy có thể duy trì trạng thái tương đối cân bằng về tổng thể.

Sức khỏe: Có chút vấn đề, đừng nên thức khuya thường xuyên.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 4/11/2022 cho thấy người tuổi Sửu phải có chí tiến thủ hơn, đừng để bản thân mãi dậm chân tại chỗ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 4/11/2022 cho thấy người tuổi Sửu phải có chí tiến thủ hơn, đừng để bản thân mãi dậm chân tại chỗ.

Tình duyên: Nếu luôn cảm thấy nhàm chán, có mới nới cũ, bạn sẽ khó có được người như ý trong chuyện yêu đương.

Công việc: Rảnh rỗi quá không tốt, nên hành động nhiều hơn để cải thiện bản thân, đứng lại đã là tụt lùi so với người khác rồi.

Tài lộc: Kiềm chế ham muốn của bản thân có thể tiết kiệm được nhiều tiền.

Sức khỏe: Mùa lạnh nhiều bệnh, đừng chủ quan

Tuổi Thìn

Việc kiểm soát cảm xúc cá nhân trong quá trình làm việc là điều đáng khen nhất ở người tuổi này. Bản mệnh không để những chuyện buồn làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc, nhờ vậy mà hoàn thành tốt công việc được giao. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 4/11 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra suôn sẻ. Việc kiểm soát cảm xúc cá nhân trong quá trình làm việc là điều đáng khen nhất ở người tuổi này. Bản mệnh không để những chuyện buồn làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc, nhờ vậy mà hoàn thành tốt công việc được giao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ. Con giáp này rất tự tin với nguồn thu nhập của bản thân trong ngày, có thể đủ để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Tình cảm: Vận trình tình cảm dường như khá phức tạp. Việc không thấu hiểu lẫn nhau khiến những người trong cuộc đều trải qua những cuộc tranh cãi, xung đột gay gắt. Hơn nữa, gia đạo lục tục vì những lợi ích liên quan đến tài sản.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.