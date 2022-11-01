“Tai hoạ trắc trở ” 3 con giáp vào ngày mai 2/11/2022 nên chú ý thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 12:18

Vào ngày mai 2/11/2022 3 con giáp này ra đường nên ngó trước nhìn sau, coi chừng tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dần

“Tai hoạ trắc trở ” 3 con giáp vào ngày mai 2/11/2022 nên chú ý thận trọng trong lời ăn tiếng nói. - Ảnh 1

Tử vi ngày 2/11/2022 cho thấy, tuổi Dần liên tục gặp nhiều vấn đề rắc rối xảy đến. Vận trình tài lộc không mấy thuận lợi. 

Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tử vi ngày 2/11/2022 cho thấy, tuổi Dần liên tục gặp nhiều vấn đề rắc rối xảy đến. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến công việc của tuổi này không được như ý nguyện dù đã rất cố gắng và cẩn trọng. Bản mệnh nên nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp để giải quyết vấn đề tốt hơn. 

Vận trình tài lộc không mấy thuận lợi. Con giáp này không những mất đi cơ hội hợp tác với khách hàng lớn mà còn phải bồi thường khoản tiền không nho do sự sơ suất của mình. Để tránh những hệ lụy lớn hơn, bạn nên suy nghĩ thật thận trọng trước khi đưa ra quyết định trong hợp tác, kinh doanh.

Vận trình tình duyên không mấy vui vẻ. Tử vi cho biết, các cặp đôi đang yêu không có nhiều thời gian bên cạnh nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm của cả hai. 

Tuổi Thìn

“Tai hoạ trắc trở ” 3 con giáp vào ngày mai 2/11/2022 nên chú ý thận trọng trong lời ăn tiếng nói. - Ảnh 2

Kiếp Tài mang đến kha khá rắc rối trong 2/11/2022 cho tuổi Thìn trong đường sự nghiệp. Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài mang đến kha khá rắc rối trong 2/11/2022 cho tuổi Thìn trong đường sự nghiệp. Bạn làm việc tận tình nhưng lại bị đặt điều, vu khống thành người thiếu trách nhiệm. Kinh doanh không đắt khách, hay bị khách làm khó, dễ có mâu thuẫn trong khâu hàng hóa, nên tỉnh táo đừng để bị lừa.

Bản mệnh đón nhận nhiều tin không hay trong chuyện tiền bạc. Hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bởi tất cả là tự nội tại bản thân bạn mà ra, tiền bạc không phải là tất cả đừng quá đặt nặng. Một số người đang nợ tiền thì nên chủ động hỏi thăm người cho vay khi chưa trả được, đừng im lặng.

Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh. Bản mệnh được quý nhân soi đường chỉ lối cho những mối quan hệ phát triển gắn bó khăng khít hơn. Người nào đang có ý định muốn kết hôn thì nên bàn bạc từ bây giờ với 2 bên gia đình.

Tuổi Sửu

“Tai hoạ trắc trở ” 3 con giáp vào ngày mai 2/11/2022 nên chú ý thận trọng trong lời ăn tiếng nói. - Ảnh 3

Tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi vào ngày 2/11/2022. Tài lộc không mấy ổn định. 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi vào ngày 2/11/2022. Công việc chồng chất và những phiền toái mà công việc đem lại. Một số người ngồi không cũng dính đạn từ đồng nghiệp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Tài lộc không mấy ổn định. Những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian vừa qua bạn cảm thấy như không có giá trị. Kéo theo đó là tiền bạc có chút eo hẹp.

Mặc khác Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu "ném đá giấu tay".

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào ngày 2/11/2022 tiền bạc của 3 con giáp này có chút cải thiện nhờ sự “Chiếu cố của đất trời”

Vào ngày 2/11/2022 tiền bạc của 3 con giáp này có chút cải thiện nhờ sự “Chiếu cố của đất trời”

Ngày mai 2/11, 3 con giáp sẽ đón nhận nhiều tin vui, công việc tiến triển như mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắm Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn