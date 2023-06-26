Vận tới ĐỎ rực vào đúng 16h30 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp tới thời hoàng kim, tin vui đến dồn dập, ĐỘC ĐẮC tự tìm tới cửa, gánh LỘC mỏi tay, cơm no áo ấm, mỉm cười an yên

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 15:09

Tử vi hôm nay cho hay đúng 16h30 3 con giáp này vượng vận quý nhân, làm việc gì cũng dễ dàng thành công, tài lộ no đủ, nửa cuối năm tiến bộ không ngừng.

Tuổi Thân

Chính Quan tương trợ, người tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc dưới sự dìu dắt của cấp trên hoặc quý nhân. Bạn tiếp thu các kiến thức một cách nhanh chóng và áp dụng phù hợp trong thực tế, là tấm gương để mọi người noi theo.

Tuy nhiên, con giáp này đừng nên kiêu ngạo vì những gì mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều điều mới mẻ, dù bạn có tài giỏi đi nữa thì mọi người vẫn sẽ có những ưu điểm để bạn học hỏi. 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 9 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Vận tới ĐỎ rực vào đúng 16h30 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp tới thời hoàng kim, tin vui đến dồn dập, ĐỘC ĐẮC tự tìm tới cửa, gánh LỘC mỏi tay, cơm no áo ấm, mỉm cười an yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày 26/6/2023 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Đặc biệt, những ai đang lạc mất phương hướng có thể được chỉ dẫn để tìm ra hướng đi phù hợp với mình.

Người làm kinh tế cũng dễ gặp được đối tác, khách hàng triển vọng trong các buổi gặp mặt xã giao. Bạn nên chủ động tạo mối liên hệ với đối phương. Có thể đôi bên không cần hợp tác ngay lập tức, nhưng tương lai ắt sẽ có dịp phù hợp.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được hanh thông như mong muốn. Có lẽ con giáp này cần học cách cân bằng cuộc sống, đừng đổ mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa lên đầu nửa kia.

Vận tới ĐỎ rực vào đúng 16h30 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp tới thời hoàng kim, tin vui đến dồn dập, ĐỘC ĐẮC tự tìm tới cửa, gánh LỘC mỏi tay, cơm no áo ấm, mỉm cười an yên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 26/06/2023 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Tình cảm như ý, Tuổi Dần đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Dần thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Có vẻ tình trạng sức khoẻ của Tuổi Dần hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm Tuổi Dần nhé.

Vận tới ĐỎ rực vào đúng 16h30 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp tới thời hoàng kim, tin vui đến dồn dập, ĐỘC ĐẮC tự tìm tới cửa, gánh LỘC mỏi tay, cơm no áo ấm, mỉm cười an yên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Mây tan trăng sáng đúng 16h44 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp trúng ĐỘC ĐẮC liền tay, đón nhận vận may, đếm tiền mỏi tay, ấm no an yên, mỉm cười cả tháng

Mây tan trăng sáng đúng 16h44 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp trúng ĐỘC ĐẮC liền tay, đón nhận vận may, đếm tiền mỏi tay, ấm no an yên, mỉm cười cả tháng

Tử vi 26/6/2023 cho hay đây là 3 con giáp này gặp vận may trong ngày thứ Hai, có thể giành được trái ngọt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

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