Vận mệnh xoay chuyển, đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, TOP 3 con giáp sa lưới thần tài, vận khí bay lên cao, hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 04:44

Đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, 3 con giáp may mắn phước lộc đầy nhà, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Tuất

Đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận may mắn dồn dập trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đi vào quỹ đạo nên Tuất không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi.

Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sang một vài lĩnh vực mới mà mình đã nghiên cứu trước đó. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công, thu nhiều tài lộc.

Vận mệnh xoay chuyển, đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, TOP 3 con giáp sa lưới thần tài, vận khí bay lên cao, hóa Rồng hóa Phượng - Ảnh 1
Đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận may mắn dồn dập trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, tinh tế nên nhận được sự yêu quý của mọi người. Tử vi có nói, bước sang giờ Ngọ ngày 4/8/2022, con giáp tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều cơ may trong công việc, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tài vận của Mão cũng vì thế mà trở nên hưng thịnh. Thu nhập của bản mệnh từ thời điểm này tăng đột biến giúp Mão tích lũy được một số vốn thuận tiện cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Vận trình đang lên, Mão đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm giàu.

Vận mệnh xoay chuyển, đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, TOP 3 con giáp sa lưới thần tài, vận khí bay lên cao, hóa Rồng hóa Phượng - Ảnh 2
Tử vi có nói, bước sang giờ Ngọ ngày 4/8/2022, con giáp tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều cơ may trong công việc, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân khi bước sang giờ Ngọ hôm nay rất tốt. Cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Thân hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Vận mệnh xoay chuyển, đúng giờ Ngọ hôm nay 4/8, TOP 3 con giáp sa lưới thần tài, vận khí bay lên cao, hóa Rồng hóa Phượng - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Thân khi bước sang giờ Ngọ hôm nay rất tốt. Cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước ngoặt đổi đời sẽ đến trong 3 tháng tới, TOP những con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền tiêu chẳng thiếu, thu tài dồn dập

Bước ngoặt đổi đời sẽ đến trong 3 tháng tới, TOP những con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền tiêu chẳng thiếu, thu tài dồn dập

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ ‘thừa thắng xông lên’, xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả trong 3 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày 4/8 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 10 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng