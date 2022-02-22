Vận may rượt đuổi, 3 con giáp hứng trọn lộc Trời trong 4 ngày tới (23/2 -26/2), phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 11:40

Trong 4 ngày tới, tử vi cho thấy người Tý, Mão, Mùi có lộc Trời cho, vận may sẽ ùn ùn kéo đến tới, tiền bạc đầy ắp trong nhà.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Tý chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim nên trong 4 ngày tới đây, Tý sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Vận tài lộc của con giáp này cũng thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Họ ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Con giáp giàu có này làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Vận may rượt đuổi, 3 con giáp hứng trọn lộc Trời trong 4 ngày tới (23/2 -26/2), phát tài cực to - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới đây, Tý sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Phải nói rằng trong 4 ngày tới, tử vi cho biết là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Mão vì bạn được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Dự án mới cũng được giao cho bạn và nhờ dự án này bạn sẽ kiếm được khoản thu kha khá. Một người trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết như tuổi Mão thì đâu cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bạn đang đảm nhận.

Tiền bạc dồi dào nhưng cũng phải nhắc nhở tuổi Mão không nên cho ai vay tiền nhé. Nhiều kẻ tiểu nhân dễ dàng lợi dụng lòng tốt của bạn, vay mà không trả. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tốt. Dù tình cảm chưa đến mức ngọt ngào lãng mạn nhưng có nhiều dấu hiệu tốt. Bạn nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó, bạn sẽ nhận được tình yêu thương chân thành.

Vận may rượt đuổi, 3 con giáp hứng trọn lộc Trời trong 4 ngày tới (23/2 -26/2), phát tài cực to - Ảnh 2
Tiền bạc dồi dào nhưng cũng phải nhắc nhở tuổi Mão không nên cho ai vay tiền nhé - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới, những người tuổi Mùi sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, Mùi sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc dễ được cất nhắc thăng tiến. Con giáp tuổi Mùi nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Trong thời gian này, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Với những người tuổi Mùi đang làm nghề hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Vận may rượt đuổi, 3 con giáp hứng trọn lộc Trời trong 4 ngày tới (23/2 -26/2), phát tài cực to - Ảnh 3
Trong 4 ngày tới, những người tuổi Mùi sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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