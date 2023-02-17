Vận may đến gần, trong ngày 28, 29/1 âm lịch, 3 con giáp bước lên ngang hàng đại gia, tiền của tự động chạy về túi

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 17:48

Hạnh phúc nhân đôi, niềm vui đến bất ngờ giúp cuộc sống của 3 con giáp này gặt hái được nhiều thành quả lớn trong ngày 28, 29/1 âm lịch. Đang lúc vận may đến gần, nếu có ý định đầu tư kinh doanh bạn nên thử sức để thu thêm nguồn lợi khủng.

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên trong ngày 28, 29/1 âm lịch, tuổi Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Vận tài lộc của Hợi cũng thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Hợi là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Vận may đến gần, trong ngày 28, 29/1 âm lịch, 3 con giáp bước lên ngang hàng đại gia, tiền của tự động chạy về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phải nói rằng chỉ trong ngày 28, 29/1 âm lịch là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu vì bạn được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Dự án mới cũng được giao cho bạn và nhờ dự án này bạn sẽ kiếm được khoản thu kha khá. Một người trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết như tuổi Sửu thì đâu cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bạn đang đảm nhận.

Tiền bạc dồi dào nhưng cũng phải nhắc nhở tuổi Sửu không nên cho ai vay tiền nhé. Nhiều kẻ nhân sự dễ dàng của bạn để lợi dụng, vay mà không trả. Chuyện tình cảm có dấu hiệu tốt. Dù tình cảm chưa đến mức ngọt ngào lãng mạn nhưng có nhiều dấu hiệu tốt. Bạn nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó, bạn sẽ nhận được tình yêu thương chân thành.

Vận may đến gần, trong ngày 28, 29/1 âm lịch, 3 con giáp bước lên ngang hàng đại gia, tiền của tự động chạy về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, trong ngày 28, 29/1 âm lịch, những người tuổi Thìn sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, Thìn sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc dễ được cất nhắc thăng tiến. Người tuổi Thìn nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Những người tuổi Thìn trong thời gian này sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Với những người tuổi Thìn đang làm nghề hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Vận may đến gần, trong ngày 28, 29/1 âm lịch, 3 con giáp bước lên ngang hàng đại gia, tiền của tự động chạy về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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