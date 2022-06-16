Vận hung rình rập 3 con giáp này những ngày cuối tháng 6, đi đường cẩn thận, nói năng kính đáo, cần cẩn trọng trong từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 07:42

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo nhất vào những ngày cuối của tháng 6/2022. Bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều mới vượt qua được nghịch cảnh, tìm hướng đi mới phát triển bản thân.

Tuổi Ngọ

Tháng 6 này, người tuổi Ngọ thường xuyên cảm thấy buồn bực, nóng nảy song lại không biết chia sẻ những suy nghĩ của mình với ai. Bạn tự cô lập với thế giới bên ngoài, nảy sinh trạng thái tự ti, bất mãn với hiện thực và bản thân.

 

Với người làm ăn, kinh doanh, bạn thường đặt cái tôi của bản thân lên quá cao, không biết lắng nghe lời của người khác, thích tự làm theo ý của mình nên thường đưa ra những quyết định sai sót, gây hao tài tốn của.

Với người làm công ăn lương, bạn thường có những suy nghĩ bi quan, bế tắc, do đó kể cả các công việc quen thuộc cũng khó có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Thái độ làm việc ấy khiến bạn khó có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí bạn còn tự đánh mất cơ hội phát triển của bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, người đã lập gia đình thường xuyên cảm thấy buồn bực, khó chịu nhưng lại không muốn tâm sự với nửa kia của mình. Hai bạn ngày càng không hiểu nhau, khiến mối quan hệ cũng trở nên xa cách hơn hẳn.

Người độc thân có vẻ khá thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn tự nhốt mình trong thế giới riêng vì cho rằng không ai có thể hiểu mình. 

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi trong cuối tháng 6/2022, có thể nói là lao dốc không phanh. Con giáp này sẽ phát sinh vô số khoản chi ngoài dự kiến liên quan sức khỏe.

 

Ngoài ra, công việc có nhiều biến động cũng sẽ khiến nguồn thu nhập của người tuổi Hợi giảm sút nhiều. Hơn nữa cần hạn chế tham gia vào đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp để tránh rơi vào cảnh trắng tay.

 

Vận hung rình rập 3 con giáp này những ngày cuối tháng 6, đi đường cẩn thận, nói năng kính đáo, cần cẩn trọng trong từng đường đi nước bước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 6, người tuổi Hợi sinh năm 1971 và 1983 sẽ có tài vận bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chuyện hôn nhân, tình cảm, còn người tuổi Hợi sinh năm 1959, 1995 cẩn thận trong việc kết giao bạn bè, đối tác để tránh bị lừa gạt về tài chính. 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường khó có được tâm trạng hăng hái, tích cực. Sự lười biếng, thụ động của bạn có thể gây ấn tượng xấu với người khác, khiến bạn dần dần đánh mất đi những cơ hội quý báu.

 

Lại thêm hung tinh chiếu mệnh, bạn khó tránh khỏi rắc rối do kẻ tiểu nhân mang lại, cho dù bạn đã cố hết sức tránh các chuyện thị phi.

Với người làm ăn, con giáp xui xẻo tháng 6/2022 này khó tiếp xúc được với những mối làm ăn triển vọng bởi bạn không hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ, thậm chí có lúc còn muốn trốn tránh đối diện với thử thách.

Ngoài ra, bạn cũng cần hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, đừng quá tự tin vào những công việc vốn đã quen thuộc với mình.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng phủ một màu ảm đạm. Vì mệt mỏi, bạn thường khép mình trong thế giới riêng, không muốn tiếp xúc, chia sẻ với người khác, kể cả là người thân.

Với người độc thân, bạn cho rằng mình đã quá mệt mỏi với cuộc sống và chính bản thân mình nên không muốn mở lòng với các đối tượng tiếp cận. Dù có được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, bạn cũng thường tìm cách chối từ.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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