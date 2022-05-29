Những cung hoàng đạo tốt bụng không tưởng, kết bạn với họ không sợ thiệt thòi

Cự Giải là người sống tình cảm, bản thân từ bé luôn được mọi người yêu thương. Vì thế, họ quen được tâm sự, sẻ chia với người khác. Cự Giải thường xuyên tâm sự với người khác và cũng rèn được thói quen lắng nghe tâm sự của mọi người. Chính vì vậy, ở bên Cự Giải, mọi người như được ấm áp, gần gũi biết bao nhiêu, chỉ điều đó thôi cũng đủ để an ủi, vơi bớt tâm sự của họ. Đến với Cự Giải, nỗi buồn được vơi bớt, lòng nhẹ nhõm và tâm trạng cũng từ đó mà thoải mái hơn. Đây là cảm giác không phải ai cũng làm được và Cự Giải xứng đáng đứng đầu top cung hoàng đạo tốt bụng và có khả năng lắng nghe.

Có lẽ bởi luôn trầm lặng ít nói mà mọi người không biết Ma Kết cũng là người nhiều suy tư và tâm trạng. Do tập trung vào công việc và bản tính ngại tâm sự của họ, chòm sao này không tâm sự với ai.



Cũng vì thế, Kết Kết lại hiểu tâm trạng của người khác. Họ sẽ nhẫn nại lắng nghe bạn tâm sự bất kể thời gian thế nào, ngoài ra còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích.



Trong mối quan hệ gia đình và bạn bè, Ma Kết là một người vô cùng tuyệt vời. Trung thành, tận tâm và nhiệt huyết, chòm sao này sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để giúp đỡ bạn bè và người thân, tạo cho mọi người xung quanh cảm giác thân thiện và dễ chịu.

Thiên Bình

Thiên Bình rất đơn giản, thẳng thắn, vui vẻ và nhiệt tình. Những người thuộc chòm sao này trung thực, tốt bụng, biết quan tâm và thích giúp đỡ những người xung quanh.

Thiên Bình cũng có năng lực cực kì mạnh mẽ về mọi mặt và thường đạt được hiệu quả cao trong công viêt. Chòm sao này sở hữu EQ cao, giỏi giao tiếp, cư xử rất tốt trong các mối quan hệ cá nhân. Dù ở đâu, Thiên Bình cũng có thể nhận được sự yêu mến của mọi người.

Họ là những người đáng tin cậy và xứng đáng để kết thân. Vận may của quý nhân cũng rất vượng, đi đâu làm gì cũng dễ có người dẫn đường chỉ lối. Thiên Bình thật sự rất đơn giản và tốt bụng, luôn khiến mọi người muốn được kết thân và ở bên họ lâu dài.