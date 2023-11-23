Vận hạn 12 con giáp ngày 24/11/2023: Mão tài lộc thăng trầm, Dần khủng hoảng kinh tế, Mùi lợi nhuận lên xuống thất thường

Tháng 11/2023 người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Đúng 24/11 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Thời gian này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần bình tĩnh giải quyết vấn đề, bạn không muốn nổi nóng sẽ ảnh hưởng đến đại cục.

Công việc: Người tuổi Dần là người bản lĩnh trong công việc, bạn bình tĩnh giải quyết công việc, thấu đáo trong suy nghĩ.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm chưa đủ, bạn chưa thực sự muốn yêu người này, nhưng lại khó mở lời chia xa.

Tài lộc: Thời điểm thích hợp cho nhiều tài lộc đến với bạn, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội.

Sức khoẻ: Sức khoẻ đã tốt, hãy trở lại công việc một cách đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Mùi có thể đối mặt với một số khó khăn trong việc tương tác với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu không quan tâm đến cách hành xử của mình, bản mệnh có thể dễ dàng tự đẩy mình vào tình cảnh không ai muốn giúp đỡ.

Người kinh doanh đặc biệt cần cẩn trọng hơn trong việc kiểm soát tính nóng nảy và tự ái cá nhân. Dù có tài năng và thông minh đến đâu, nếu không biết cách thể hiện mình một cách lịch lãm, bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc hợp tác và cũng có thể gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính.

Trong ngày này, người mang thai không nên di chuyển vị trí, sửa chữa hoặc thay đổi đồ vật ở hướng chính Nam của phòng, giường ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.