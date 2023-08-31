Vận hạn 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tuất ngồi không cũng dính vận xui, Dậu mối quan hệ tình cảm chưa có, Tý gặp họa thị phi trong công việc

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 17:16

Tháng 9 này, vận trình của 3 con giáp sau không được may mắn, tài chính cũng có dấu hiệu hao hụt.

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay mâu thuẫn cùng người thân yêu.

Công việc: Sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn dần mất đi, công việc chưa hoàn thành tốt khi cấp trên giao.

Tình cảm: Hôm nay, cả hai luôn có hướng đi mới, bạn và người thân có nhiều lần cãi vã không mong muốn.

Tài lộc: Thiết lập tài khoản tích lũy khi bạn có những số tiền không dùng đến.

Sức khoẻ: Chân thường bị tê khi di chuyển nhiều.

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tuất ngồi không cũng dính vận xui, Dậu mối quan hệ tình cảm chưa có, Tý gặp họa thị phi trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 1/9/2023, tuổi Tuất cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không vô tình gây mâu thuẫn với người khác. Có thể bản mệnh không có ác ý, nhưng cách phát ngôn dễ gây hiểu lầm khiến người nghe không mấy dễ chịu. Nếu đó là kẻ tiểu nhân thì mọi chuyện còn rắc rối hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất cũng không được may mắn. Tiền bạc có dấu hiệu hao hụt ngoài tầm kiểm soát, nguyên nhân chính là do cách chi tiêu thiếu khoa học của con giáp này nên gặp phải rắc rối khi có vấn đề bất ngờ nảy sinh.

Tình duyên của người độc thân không được như ý nguyện. Vòng xã giao của bản mệnh còn khá hạn hẹp nên khó tìm được đối tượng. Vậy nên đừng từ chối nếu như được bạn bè giới thiệu đi gặp mặt, đã đến lúc phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ tình cảm rồi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tuất ngồi không cũng dính vận xui, Dậu mối quan hệ tình cảm chưa có, Tý gặp họa thị phi trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tháng 9 này, người tuổi Tý luôn gặp phải những kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho kế hoạch gần hoàn thành lại bị công cốc. Có kẻ còn nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Chuyện tài chính cũng có nhiều vấn đề kéo theo khiến tiền tài hao hụt, kiếm được ít mà tiêu lại nhiều. Tháng 9 này mức chi tiêu của bạn phải bằng gấp 5 lần những tháng trước. Bạn cảm thấy bế tắc, có lúc không muốn cố gắng nữa vì kiếm mãi cũng vẫn không ra tiền lại còn bị bạn bè chơi xấu, lừa lọc.

Cũng vì chuyện này mà bạn phải suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi triền miên dẫn tới sức khỏe sa sút. Người ấy lại không ở bên để động viên quan tâm bạn nên càng làm bạn nghi ngờ tình cảm của đối phương, mọi thứ đang trên đà rạn nứt.

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tuất ngồi không cũng dính vận xui, Dậu mối quan hệ tình cảm chưa có, Tý gặp họa thị phi trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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