Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (1/9/2023): 3 con giáp vận mệnh đỏ như son, vạn điều hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu kiên nhẫn quản lí, đối mặt với nhiều thách thức.

Tình cảm: Mối quan hệ cần thể hiện tình cảm của bạn một cách chân thành và tạo những khoảnh khắc đáng nhớ là điều quan trọng.

Công việc: Người tuổi Sửu có được kiên nhẫn và sự cố gắng không ngừng sẽ đem lại thành quả trong công việc cùng với tinh thần lạc quan và quyết tâm.

Tài lộc: Đặt ra kế hoạch tài chính dự phòng và tận dụng cơ hội đầu tư có tiềm năng.

Sức khoẻ: Duy trì thói quen sống lành mạnh là điều quan trọng hơn khi bạn dùng nhiều thức uống có cồn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 1/9/2023, tuổi Dần đi đâu làm gì cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Công việc nhờ vậy rất thuận lợi. Điều này cũng dễ hiểu bởi bình thường bản mệnh hay giúp đỡ mọi người nên giờ mọi người sẽ chẳng ngần ngại phụ giúp một tay.

Dù vậy, tuổi Dần chớ nên vì thế mà ỷ lại, nỗ lực từ chính bàn tay của mình bao giờ cũng tốt hơn là chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Trực giác trong ngày hôm nay của bản mệnh cũng khá tốt, khi cảm thấy mông lung về con đường phía trước, có thể lựa chọn nghe theo trực giác xem sao.

Con giáp này cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống thay vì lúc nào cũng chỉ biết làm việc. Bản mệnh đang dành quá nhiều thời gian để làm việc và kiếm tiền mà vô tâm với bạn bè, người thân xung quanh. Các mối quan hệ vì thiếu sự tương tác nên dần nhạt nhòa, xa cách.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong giai đoạn từ giờ đến 1/9, cát tinh mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Thìn trong công việc, tiền bạc. Bản mệnh thoát khỏi khó khăn, xui xẻo, công việc trở nên suôn sẻ hơn. Chuyện kiếm tiền của người tuổi Thìn thuận lợi hơn bao giờ hết.

Con giáp này có khả năng phát huy kiến thức, kinh nghiệp và sự sáng tạo của mình vào công việc, đưa ra những ý tưởng có giá trị và nhận được sự công nhận của cấp trên cùng đồng nghiệp. Bản mệnh có thể hợp tác với các đối tác tiềm năng trong những dự án quan trọng hoặc có sự tiến triển đột phá, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty nhờ đó thu nhập cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.