Vận ĐEN ập tới vào Thứ Tư ngày 24/5, 3 con giáp lâm họa Kiếp Tài, thế cục Tương Xung, tiền tài hao tổn, tâm lý CỰC ĐOAN dễ khiến bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 05:21

Hãy thật bình tĩnh và cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định gì trong ngày hôm nay nhé.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý không thuận lợi do lâm Kiếp Tài, có điềm tranh đoạt, đấu đá, ghen ăn tức ở nhau trong cạnh tranh làm ăn thời gian gần đây. Có những người bề ngoài có vẻ thân thiết với bạn nhưng bên trong thì âm thầm muốn bạn sụp đổ. 

Vận ĐEN ập tới vào Thứ Tư ngày 24/5, 3 con giáp lâm họa Kiếp Tài, thế cục Tương Xung, tiền tài hao tổn, tâm lý CỰC ĐOAN dễ khiến bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm lâm Tương Xung nên tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, cực đoan. Nhân duyên khác giới tuy tốt nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc. Đôi khi Tý ăn nói khá bộp chôp, làm mất lòng người trong nhà nhưng thực ra bạn không có ý xấu. 

Tiền bạc trong ngày cũng kém may phần nào vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Con giáp này chi khá nhiều tiền cho mua sắm, ăn chơi. Thời gian tới có nhiều người mời đám nên khuyên Tý hãy chi tiêu sao cho hợp lý.

Tuổi Dậu

Hôm nay công việc của Dậu có Chính Ấn nên quyền lợi khi đi làm của bạn được cải thiện, cấp trên cũng đỡ giao việc cho bạn trong ngày nghỉ hơn. Thời gian gần đây rảnh rỗi nên học thêm kiến thức mới hoặc nghỉ ngơi, đừng cống hiến nhiệt tình quá. 

Vận ĐEN ập tới vào Thứ Tư ngày 24/5, 3 con giáp lâm họa Kiếp Tài, thế cục Tương Xung, tiền tài hao tổn, tâm lý CỰC ĐOAN dễ khiến bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nhân duyên, yêu đương, gia đình chịu ảnh hưởng từ cục diện Hỏa khắc Kim nên không may mắn. Trong mối quan hệ với những người xung quanh, bạn luôn muốn mang niềm vui cho mọi người. Tuy nhiên, đừng quên đề phòng bị người khác lợi dụng nhé.  

Chuyện tiền bạc không thuận lợi, đây không phải là ngày tốt để tiến hành khai trương, mở hàng, làm ăn xa. Tài lộc hiện tại chưa thật dồi dào, nên chi tiêu tiết kiệm phòng lúc ốm đau bất ngờ.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 24/5 diễn ra tương đối vất vả, gian nan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi này chuyển đổi công việc. Bên cạnh đó, dự đoán bản mệnh dễ mắc sai lầm bởi sự chủ quan trong giai đoạn này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Sự thiếu linh hoạt chính là nguyên nhân khiến cho con giáp này bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền quan trọng. Điều này khiến cho nguồn thu nhập của bạn khá trì trệ trong khoảng thời gian này.  

Vận ĐEN ập tới vào Thứ Tư ngày 24/5, 3 con giáp lâm họa Kiếp Tài, thế cục Tương Xung, tiền tài hao tổn, tâm lý CỰC ĐOAN dễ khiến bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước chuyển đáng kể. Quý Nhân đưa đường dẫn lối giúp cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Người đã kết hôn đang đắm chìm trong vô vàn yêu thương. 

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Sau đêm nay, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, không chỉ sự nghiệp thăng hoa mà TÀI LỘC vô cùng vượng phát, may mắn liên hồi, hỷ sự triền miên, phú quý vinh hoa nhiều người mơ ước

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