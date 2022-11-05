“Vận đỏ ùa vay” 3 con giáp ôm bạc vào người lúc 17h07 ngày (8/11), ước gì có đó, tài chính rủng rỉnh, phú quý thăng hạng vượt bậc.

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 09:05

Thời tới cản không nổi với 3 con giáp này, một đêm thức giấc thành đại gia. Sự nghiệp tăng vụt, gia đình hoà thuận hoà khí rất tốt.

Tuổi Tỵ

“Vận đỏ ùa vay” 3 con giáp ôm bạc vào người lúc 17h07 ngày (8/11), ước gì có đó, tài chính rủng rỉnh, phú quý thăng hạng vượt bậc. - Ảnh 1

 Tử vi dự đoán ngày (8/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi đủ đường. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

 Tử vi dự đoán ngày (8/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi đủ đường. Song, tính cách chủ quan và có phần dựa dẫm vào người khác nên đã gây ra không ít cản trở cho người tuổi này trong quá trình làm việc. Chính vì vậy, bản mệnh đừng quên trau dồi thêm kiến thức để đem lại nhiều thành tích đáng kể. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Chất lượng cuộc sống của con giáp này được cải thiện một cách đáng kể nhờ có được khoản thu nhập rủng rỉnh, dồi dào. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tỵ Thân bán hợp giúp cho con giáp này nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Được biết, sự ủng hộ của gia đình giúp cho bạn có thêm niềm tin vào mối quan hệ này. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 21, 30

Tuổi Dậu

“Vận đỏ ùa vay” 3 con giáp ôm bạc vào người lúc 17h07 ngày (8/11), ước gì có đó, tài chính rủng rỉnh, phú quý thăng hạng vượt bậc. - Ảnh 2

Tử vi ngày (8/11), cho thấy người tuổi Dậu trở nên tự giác hơn, sự nghiệp suôn sẻ. Vận may về tiền bạc tương đối tốt, và hầu hết họ có thể cải thiện thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (8/11), cho thấy người tuổi Dậu trở nên tự giác hơn, sự nghiệp suôn sẻ. 

Tình duyên: Người độc thân có vận đào hoa, có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái nhưng nhân duyên thực sự chưa xuất hiện.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, luôn biết mình muốn gì, có chí hướng cao ở nơi làm việc nên có thể làm việc tự giác, không cần người khác giám sát.

Tài lộc: Vận may về tiền bạc tương đối tốt, và hầu hết họ có thể cải thiện thu nhập của mình thông qua việc lập kế hoạch, nhưng nếu muốn có nhiều tiền hơn, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn.

Sức khỏe: Phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh hơn. 

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h

Con số may mắn: 23, 29

 

Tuổi Tý

 

“Vận đỏ ùa vay” 3 con giáp ôm bạc vào người lúc 17h07 ngày (8/11), ước gì có đó, tài chính rủng rỉnh, phú quý thăng hạng vượt bậc. - Ảnh 3

Thực Thần ghé thăm ngày (8/11) còn mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ "hái ra tiền". Bạn có thể bất ngờ gặp được người có chung chí hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tài lộc ngày (8/11), khuyên người tuổi Tý hãy dành thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên.

Một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến trong tháng này, vì thế, bản mệnh đừng “cho đi” tài năng của mình một cách miễn phí. Hãy tìm cách tăng thêm thu nhập nhờ vào các điểm mạnh của mình. 

Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm ngày (8/11) còn mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ "hái ra tiền". Bạn có thể bất ngờ gặp được người có chung chí hướng, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện cùng nhau. Khoản tiền kiếm được từ đây cũng vô cùng hứa hẹn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 22, 25

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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